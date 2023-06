PureVPN ha preparato una MEGA offerta: ecco i dettagli

MEGA offerta da parte di PureVPN sulla suite lanciata in occasione del 16° anniversario, che è composta da quattro strumenti distinti: PureVPN, PurePrivacy, PureKeep e PureEncrypt.

Il pacchetto si chiama PureMax ed è all’avanguardia poiché mira a fornire una protezione completa della privacy online dell’utente.

Gli fornisce anche il pieno controllo su ogni aspetto della propria presenza online, garantendo la completa sicurezza in tutto il Web.

Per ottenere questo pacchetto è necessario abbonarsi per due anni a una tariffa scontata del 75%, dopodiché riceverai tre mesi di accesso gratuito. Alla fine, il canone mensile per questo pacchetto ammonta solo a 4,99 euro.

La suite PureMax di PureVPN è composta da un totale di quattro strumenti progettati per migliorare l’esperienza dell’utente. Andiamo a vederla nei dettagli.

MEGA offerta di PureVPN sulla suite PureMax: i dettagli

La suite PureMax di PureVPN è composta da quattro strumenti distinti. Con l’uso di PurePrivacy, è possibile salvaguardare la tua impronta digitale. Questo strumento consente il controllo completo sulla tua privacy e ti protegge da intrusioni ingiustificate di terze parti.

PureKeep è uno strumento di sicurezza online che fornisce una protezione aggiuntiva per salvaguardare i tuoi dati personali da violazioni indesiderate.

Progettato con funzionalità avanzate, questo password manager garantisce la sicurezza delle tue informazioni.

Invece di dover ricordare più password, PureKeep richiede solo la tua password principale per accedere a tutti i tuoi account, rendendo il processo più semplice e sicuro.

PureEncrypt è un software che offre una soluzione affidabile per la crittografia dei tuoi file, siano essi archiviati localmente o nel cloud.

PureVPN è il quarto strumento, altamente raccomandato come uno dei migliori servizi VPN disponibili.

Garantisce una protezione completa per le tue attività online, assicurandoti di rimanere anonimo mentre navighi sul web.

Con l’ulteriore vantaggio della MEGA offerta con sconto del 75% e un abbonamento gratuito di tre mesi, è possibile ottenere tutte queste funzionalità. Clicca qui sotto e abbonati!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.