PureVPN, naviga anonimo spendendo solo 0,92 Euro al mese!

Da PureVPN la settimana di sconti del Cyber Monday è diventata una occasione dalla durata sorprendente, che con ogni probabilità accompagnerà i clienti interessati fino addirittura a Natale. Al posto dei normali prezzi di mercato, in questo periodo potrete aggiudicarvi tale Virtual Private Network al 90% in meno sul piano quinquennale. In altre parole, pagherete meno di un euro al mese!

PureVPN al 90% in meno: che prezzo bomba!

È difficile trovare una VPN a un prezzo così basso: altri servizi rivali sono scesi vicini a queste cifre durante il Black Friday. Tuttavia, ricordiamo che la promozione PureVPN è la medesima da metà novembre e non sembra essere affatto prossima alla sua conclusione.

PureVPN è un servizio che, per chi non lo conoscesse, risulta ricco di funzionalità assenti in altre VPN. Innanzitutto, è compatibile con tantissime piattaforme. Potrete utilizzare PureVPN su PC Windows, Mac, Linux, iPad, smartphone Android, iPhone, Android TV, direttamente su router e anche su Android TV, Chromecast e console. Insomma, avete l’imbarazzo della scelta. Inoltre, il servizio supporta l’accesso simultaneo fino a 10 dispositivi allo stesso tempo, per garantire a qualsiasi membro della famiglia di navigare in massima sicurezza e nell’anonimato. Restano poi gli standard di crittografia AES a 256 bit e la no-log policy per tutelare gli utenti.

Come detto in apertura, il prezzo a cui viene venduto PureVPN ora è pari a 1,03 Euro al mese con acquisto del piano da 5 anni. Inserendo poi il codice sconto “PI2021”, esclusivo di Punto Informatico, potrete ottenere un altro sconto del 10% sulla quota rimanente che porta dunque il costo complessivo a 55,75 Euro. Ciò significa, esattamente come specificato inizialmente, che pagherete soltanto 0,92 Euro al mese per un totale di 5 anni, con soluzione una tantum. Il pagamento potrà essere effettuato con PayPal e carte di credito, e potrete ricevere supporto tecnico tutti i giorni della settimana a seconda delle vostre necessità.