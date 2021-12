PureVPN è perfetto anche per le aziende: ecco perché

In un periodo in cui i criminali informatici sfruttano ogni stratagemma possibile per addentrarsi nelle reti private e aziendali con l’intento di rubare dati sensibili, usare una Virtual Private Network si rivela una soluzione semplice ma efficace per tirare subito un sospiro di sollievo. Uno dei servizi più interessanti ora sul mercato è PureVPN, ricco di feature anche per le imprese.

PureVPN è perfetto anche per le aziende: cosa offre?

PureVPN ha spiegato bene tramite il suo sito perché è un servizio ottimo pure per le realtà aziendali:

Maggiore sicurezza e anonimato : grazie alla crittografia AES a 256 bit, la no-log policy e la miriade di server ai quali ci si può affidare per connettersi a Internet, PureVPN consente di evitare intercettazioni e mantenere l’anonimato durante la navigazione online;

: grazie alla crittografia AES a 256 bit, la no-log policy e la miriade di server ai quali ci si può affidare per connettersi a Internet, PureVPN consente di evitare intercettazioni e mantenere l’anonimato durante la navigazione online; Utilizzo VoIP : anche per l’utilizzo di servizi VoIP, gli esperti consigliano tale VPN per continuare a comunicare in sicurezza con i software dedicati, collegandosi da ogni parte del mondo;

: anche per l’utilizzo di servizi VoIP, gli esperti consigliano tale VPN per continuare a comunicare in sicurezza con i software dedicati, collegandosi da ogni parte del mondo; SEO e Marketing : le società di marketing con attività su scala globale troveranno particolarmente utile una Virtual Private Network come PureVPN. Perché? Perché potranno controllare l’efficacia dei loro annunci pubblicitari in un determinato Paese. Tutto ciò può essere effettuato connettendosi a un server specifico, così da analizzare le prestazioni di un annuncio in tale Paese. Inoltre, potranno accedere a forum e portali dedicati agli esperti SEO della zona con pochi click e in sicurezza;

: le società di marketing con attività su scala globale troveranno particolarmente utile una Virtual Private Network come PureVPN. Perché? Perché potranno controllare l’efficacia dei loro annunci pubblicitari in un determinato Paese. Tutto ciò può essere effettuato connettendosi a un server specifico, così da analizzare le prestazioni di un annuncio in tale Paese. Inoltre, potranno accedere a forum e portali dedicati agli esperti SEO della zona con pochi click e in sicurezza; Accesso remoto: potrete accedere a computer di lavoro o laptop da qualsiasi luogo tramite la VPN, connettendosi alla rete dell’ufficio senza preoccuparsi di eventuali intrusi.

Tutto ciò sarà possibile proprio grazie a PureVPN. Tra l’altro, l’abbonamento tradizionale funzionerà anche per le aziende in quanto non ci sono differenze tra piani Business e Consumer: le feature sono le stesse per tutti! Il prezzo? In queste giornate potrete aggiudicarvi la detta VPN al 90% in meno.