PureVPN: sconto del 69% sul piano annuale

Le Virtual Private Network sono ormai di uso comune, visto i diversi vantaggi che offrono a chi frequenta il web.

La possibilità di aggirare limitazioni geografiche e censure, rappresenta un’attrattiva per molti utenti. Attraverso le VPN infatti, è possibile ottenere accesso a contenuti audiovisivi altrimenti non fruibili.

Allo stesso tempo, la protezione della privacy e la possibilità di mascherare il proprio IP sono altri vantaggi molto concreti, vista l’epoca che stiamo vivendo. La possibilità di acquistare biglietti aerei a basso prezzo può essere considerata un’altra voce da aggiungere a questa lista.

Detto ciò però, non tutte le VPN sono uguali. Per ottenere il meglio da questa tecnologia infatti, è bene individuare un servizio all’altezza della situazione.

PureVPN: una piattaforma che permette di utilizzare la tecnologia delle VPN al massimo

Quando si parla di PureVPN, si fa riferimento a un provider in grado di proporre una rete strutturata su 6.500 server sparsi in 140 paesi sparsi in tutto il mondo.

Ciò significa non solo avere a disposizione una varietà impressionante di numeri IP, ma anche di poter contare su velocità decisamente superiori alla media del settore. Il risultato di ciò sono performance di connessione elevate, in grado di consentire attività come:

streaming audiovisivo

download di file voluminosi

gaming

e qualunque altra attività che richiede upload o download di dati.

PureVPN si presenta agli utenti con diverse applicazioni, in grado di far sfruttare la VPN in svariati ambienti, spaziando da Windows a macOS e da Linux alle principali piattaforme mobile (iOS e Android). In tal senso, il servizio può essere utilizzato anche su console PlayStation e Xbox.

A rendere tutto ciò particolarmente interessante poi, vi sono gli attuali sconti a cui questa VPN è sottoposta. Per quanto riguarda il piano annuale infatti, si parla di uno sconto del 69%.

Ciò significa che è possibile ottenere tutta la protezione di PureVPN pagando appena 2,95 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.