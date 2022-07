PureVPN porta WireGuard su tutti i dispositivi

La qualità del servizio offerto da PureVPN è migliorata negli ultimi giorni, grazie all’introduzione di una novità molto attesa. È quella che riguarda la disponibilità del protocollo WireGuard su tutti i dispositivi. Per chi non ne fosse a conoscenza, si tratta di una nuova tecnologia open source, in grado di incrementare la velocità (rispetto a OpenVPN, IPSec e IKEv2) e la sicurezza nella gestione delle connessioni, riducendo al tempo stesso il quantitativo di risorse impiegate.

Per capire quanto si tratti di un protocollo ottimizzato è sufficiente citare che il suo codice si compone di circa 4.000 line di codice, contro le 400.000 di OpenVPN e le 600.000 di IKEv2.

I vantaggi sono molti anche in termini di contrasto a blocchi e censure, con una modalità Stealth che permette di connettersi a gateway autenticati e di filtrare automaticamente i pacchetti provenienti da fonti non autenticate, impedendo così sul nascere ogni tentativo di scansione del traffico eseguita da terze parti. Per un approfondimento dettagliato sulle specifiche tecniche rimandiamo alle pagine del blog ufficiale.

The wait is over!

Our WireGuard protocol update is now available on all devices

You can now stream your favorite shows and browse the internet with even better speeds, complete security, and anonymity 💯

Check it out⬇️https://t.co/oaagumD79m#WireGuard #VPN pic.twitter.com/71ZbMtXwiy

— PureVPN Official (@PureVPNcom) July 5, 2022