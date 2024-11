Il purificatore d'aria Philips a MENO DI METÀ PREZZO: imperdibile

Assicurarsi che la propria casa offra sempre un ambiente salubre in cui vivere è di fondamentale importanza, per il benessere di tutta la famiglia. Ecco perché lo sconto del 56% sul purificatore d’aria di Philips (serie 800) è un’occasione da non perdere, che vale la pena cogliere al volo. Si tratta di un’offerta a tempo di Amazon che rimarrà attiva per poco, non sappiamo fino a quando.

Philips Serie 800: le caratteristiche del purificatore d’aria

È adatto ad ambienti con superficie fino a 49 metri quadrati, il funzionamento è silenzioso ed è dotato di sensori intelligenti che possono regolarne automaticamente il comportamento in modo ottimale oltre che di filtri in grado di catturare dal 99,5% al 99,99% delle particelle con dimensioni fino a 0,003 micron, proteggendo così da pollini, polvere, acari, forfora e peli di animali domestici, smog e altri fattori inquinanti o dannosi. Inoltre, consuma davvero poco, così da non pesare sulla bolletta della fornitura elettrica. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella scheda completa.

Trattandosi di un’offerta a tempo, proposta con uno sconto del 56% rispetto al listino ufficiale, non fatichiamo a immaginare che andrà presto sold out. Non lasciartela sfuggire, mettilo nel carrello e acquista il purificatore d’aria Philips Serie 800 al prezzo finale di soli 79,99 euro (invece di 179,99 euro), con un risparmio di ben 100 euro.

È venduto a spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita assicurata già entro domani se lo ordini subito. Vale la pena approfittarne anche se l’intenzione è quella di regalarlo per Natale, portandosi avanti in vista delle festività: per l’eventuale reso con rimborso completo ci sarà tempo fino al 31 gennaio 2025.