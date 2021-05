Python 3.9, guida completa in 12 ore e 14,99 euro

Se il tuo obiettivo è imparare a programmare in Python, l'occasione è servita: soltanto 14,99 euro per immergersi in un corso che in breve tempo potrà offrirti tutti i capisaldi della materia, consentendoti di imparare, esercitare e sperimentare uno dei linguaggi più importanti del momento.

Python 3.9

12,5 ore di lezione su Udemy e obiettivi chiari:

Comprendere in modo approfondito il paradigma object-oriented (la prima sezione del corso riguarda proprio l'esposizione del paradigma object-oriented)

Comprendere l'architettura e la sintassi del linguaggio di programmazione Python 3.9

Sviluppare applicazioni Python in modalità procedurale (funzioni, moduli, package)

Sviluppare applicazioni Python in modalità object-oriented (classi, ereditarietà, override)

Comprendere ed utilizzare gli “atomi” di Python: gli oggetti, i nomi, i tipi e gli attributi

Conoscere ed utilizzare i basic data types: interi, floating-point, boolean e string

Conoscere ed utilizzare le strutture dati: liste, tuple, dizionari e set

Conoscere ed utilizzare gli operatori e le espressioni

Conoscere ed utilizzare il control flow: if, while, for…in

Comprendere ed utilizzare le list comprehension, le dict comprehension e le set comprehension

Comprendere, utilizzare e definire le funzioni, e le espressioni lambda

Comprendere i namespace e lo scope

Comprendere ed utilizzare i function decorator ed i class decorator

Comprendere e definire gli attributi di classe e di istanza, i class methods e gli static methods

Progettare ed Implementare una Applicazione Distribuita con un Message Broker: RabbitMQ

Comprendere anche gli argomenti avanzati del linguaggio

Comprendere le Type Annotations, e le Data Classes di Python 3.7

Comprendere le Assignment Expressions e i Positional-Only Arguments di Python 3.8

Comprendere gli Union Operator ed i metodi removeprefix()/removesuffix() di Python 3.9

133 lezioni complessive, estremamente granulari, così da poter consentire l'accesso mirato alle risorse di maggior utilità immediata. Non servono particolari requisiti: una volta che si ha la conoscenza minima di un qualsiasi linguaggio di programmazione ci si potrà sperimentare su Python passando per questo canale semplificato e scontato: -84% per poche ore, così che 14,99 euro possano essere la migliore delle opportunità disponibili. Opportunità che i precedenti partecipanti hanno già giudicato con 4,5 stelle su 5 tra le recensioni rilasciate.