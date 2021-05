Udemy: imprenditori si nasce, developer si diventa

Se per portare avanti una azienda, una iniziativa commerciale, una associazione o qualunque altra entità occorre un sito Web, bisogna mettere in piedi una strategia (in primis) e quindi passare all'esecuzione con la messa a terra del codice. Chiunque potrebbe affidarsi ad un professionista. Ma al tempo stesso chiunque potrebbe iniziare con il comprendere cosa un professionista viene a proporre e come poter giudicare il lavoro che andrà a porre in essere. 9,99 euro possono essere la chiave di volta per avere in mano la situazione o per subire proposte altrui che potrebbero scivolare via in una perdita di tempo, denaro e opportunità.

Udemy, per capire cosa sia lo sviluppo

9,99 euro (grazie ad uno sconto temporaneo dell'89% rispetto al prezzo di 94,99 euro originali): a questo ammonta il corso Udemy per “Sviluppo Web: crea da zero il tuo business“. Non è questo un corso per diventare sviluppatori professionisti, ma al tempo stesso si tratta di una porta di accesso ideale per quanti intendono capire quale direzione intraprendere e come immaginare i successivi approfondimenti. Per imprenditori o per ragazzi alle prime armi, per studenti che intendono capire il mondo dello sviluppo o per professionisti in cerca di un riposizionamento professionale.

Il corso mette a disposizione ben 154 videolezioni (20,59 ore in tutto) e 12 risorse scaricabili su HTML, CSS, PHP, SQL e altro ancora: “il corso partirà dalle basi fondamentali, con le quali potrai partire ad impostare ed organizzare i tuoi progetti ed affrontarli con serenità, qualsiasi sia la loro difficoltà“. Si parte da qui e forse nessuno sa realmente dove intende arrivare: investire in un corso di questo tipo significa aver intuito che questa è la giusta direzione, ovunque porterà le proprie competenze ed il proprio business.