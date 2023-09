Python da principiante a esperto: ecco la guida completa

Se hai mai desiderato padroneggiare uno dei linguaggi di programmazione più potenti e versatili al mondo, oggi è il giorno giusto per farlo: con il corso “Python 3.11 – La Guida Completa: da Principiante a Esperto” ospitato sulla piattaforma Udemy, hai l’opportunità di immergerti in un mondo di conoscenze e abilità di programmazione al prezzo di 79,99 euro (una tantum).

Lezioni, risorse e quiz: ecco cosa include il corso

Si tratta di un corso di programmazione completo che non solo copre Python nella sua versione più recente, la 3.11, ma ti offre anche un’immersione profonda nel paradigma Object-Oriented, librerie avanzate e addirittura l’introduzione alle API di ChatGPT di OpenAI. Hai mai desiderato imparare a programmare, senza sapere dove cominciare? Sei un programmatore con qualche conoscenza di Python, ma vuoi migliorare? O magari sviluppi già applicazioni in altri linguaggi e vuoi aggiungere Python al tuo arsenale di competenze? Questo corso è stato progettato per te. Ecco cosa troverai al suo interno:

Python 3.11: il corso è aggiornato alla versione più recente di Python , il che significa che imparerai non solo le basi, ma anche le nuove caratteristiche e miglioramenti che rendono Python così potente

il corso è aggiornato alla versione più recente di , il che significa che imparerai non solo le basi, ma anche le nuove caratteristiche e miglioramenti che rendono così potente Paradigma Object-Oriented: un approfondimento completo del paradigma Object-Oriented , che non solo è fondamentale per Python ma può essere applicato ad altri linguaggi come Java , C# , Swift e C++

un approfondimento completo del paradigma , che non solo è fondamentale per ma può essere applicato ad altri linguaggi come , , e Librerie avanzate: imparerai ad utilizzare librerie avanzate come RabbitMQ e MongoDB per la gestione dei file in Python , acquisendo competenze pratiche che potrebbero fare la differenza nella tua carriera

imparerai ad utilizzare librerie avanzate come e per la gestione dei file in , acquisendo competenze pratiche che potrebbero fare la differenza nella tua carriera API di ChatGPT di OpenAI: questo corso ti introdurrà all’utilizzo delle API di ChatGPT di OpenAI direttamente dal tuo codice Python, aprendo le porte a infinite possibilità di applicazioni di intelligenza artificiale e chatbot.

Con il corso “Python 3.11 – La Guida Completa: da Principiante a Esperto”, non ci sono limiti a ciò che puoi raggiungere come programmatore. Impara da un esperto con anni di esperienza nel campo, esercitati con quiz e applica ciò che hai appreso in esercitazioni pratiche. Tutte le lezioni, ad accesso illimitato e on-demand, e le risorse sono disponibili al prezzo di 79,99 euro una tantum.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.