Qapla', nuovo aumento di capitale da 950 mila euro

Un nuovo importante aumento di capitale per Qapla’ è la fotografia di quel che la pandemia ha impresso sul mercato: il gruppo, operante sul mercato del delivery, ha infatti saputo cogliere il cambiamento in corso e nuovi investitori ne hanno premiata la capacità di rispondere alle esigenze di mercato emerse. Attenzione: non si tratta soltanto di chiari di luce dettati dai vari lockdown sperimentati in modo differenziato durante il 2020: Qapla’ ormai affonda le radici su un mercato ben più maturo e consapevole, nel quale le opportunità si sono innegabilmente ampliate.

Qaplà è la soluzione SaaS che semplifica la gestione delle spedizioni di un eCommerce e libera il potenziale di marketing delle comunicazioni sulla consegna

Il nuovo round di finanziamento (per un controvalore complessivo pari a 950 mila euro) è stato siglato da Track2Marketing (società in cui confluiscono i soci di Italian Angels for Growth, Doorway e Moffulabs), nonché da Venture Capital SGR tramite il Fondo Acceleratori e dal Club Acceleratori dei precedenti investitori.

Così Roberto Fumarola, CEO e cofondatore di Qapla’:

La fiducia che importanti realtà come CDP Venture Capital SGR e Italian Angels for Growth hanno riposto in noi, ci rende orgogliosi e ancor più motivati nel proseguire la nostra crescita all’interno della filiera dell’eCommerce, un settore in continua crescita e dai margini di sviluppo molto importanti in Italia e nel mondo. Grazie a questo investimento siamo in grado compiere un primo passo verso l’internazionalizzazione: ci spingeremo oltre i mercati dove già operiamo, partendo dalla Gran Bretagna, la Germania e la Francia e consolideremo la nostra presenza in Italia e Spagna. Anche il nostro team si rafforzerà attraverso l’inserimento di nuove figure chiave, tra cui il COO Ludovica Cantarelli ed il CFO Giuseppe Arturo, entrambi già operativi. Siamo alla ricerca attiva del CSO (Chief Sales Officer), che sarà il prossimo membro chiave dell’executive team. Stiamo anche potenziando il reparto commerciale italiano e spagnolo ed anche il team di customer support/onboarding e customer success – conclude il CEO – Accelereremo, inoltre, lo sviluppo di nuove funzionalità in grado di facilitare sempre di più la gestione della fase di spedizione, ponendo il tracking al centro delle strategie di marketing degli eCommerce.

Il servizio consente di gestire in modo semplificato le comunicazioni con i clienti durante le spedizioni, migliorando l’esperienza di acquisto grazie ad un contatto più efficiente, rapido e naturale con l’autore della spedizione. L’aumento delle consegne durante questi mesi ha fatto impennare la base utenti del servizio, mentre il nuovo aumento di capitale servirà ora per consolidare Qapla’ anche su nuovi mercati in vista del futuro prossimo.