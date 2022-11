Qatar 2022: la cerimonia di apertura in streaming

Il grande giorno è finalmente arrivato: al via oggi i mondiali di calcio in Qatar, i primi della storia a svolgersi in autunno e a essere ospitati da un paese arabo. Come da tradizione, la gara inaugurale è anticipata dalla cerimonia di apertura, uno dei momenti più seguiti dell’intera competizione. Ecco come vederla, in streaming oppure in TV.

Mondiali Qatar 2022: la cerimonia in streaming

La buona notizia è che non serve alcun abbonamento né sottoscrizione a pagamento: l’evento, così come tutte le 64 partite in programma, è trasmesso in diretta e in esclusiva dal servizio pubblico. Lo si può seguire sulla piattaforma RaiPlay oppure sintonizzando il proprio televisore su Rai 1, anche con supporto alla risoluzione 4K.

L’appuntamento è fissato per le ore 15:30 di domenica 20 novembre. Va in scena nella cornice dell’Al-Khor Stadium di Al Khor, che subito dopo vedrà scendere in campo i padroni di casa del Qatar e l’Ecuador per la partita inaugurale, valevole per il gruppo A che comprende anche Senegal e Olanda.

Sono previste le esibizioni di diversi artisti. Tra quelli che si avvicenderanno sul palco ci sono Shakira (per lei un ritorno nella competizione dopo “Waka Waka (This Time for Africa” del 2010), Dua Lipa , Nora Fatehi e Jeon Jung-kook della K-pop band BTS.

La cerimonia di apertura dei mondiali di calcio in Qatar può essere seguita con commento in italiano anche da chi si trova all’estero. In che modo? Non bisogna far altro che connettersi allo streaming attraverso NordVPN (in forte sconto). Così facendo si aggancia un server localizzato nel nostro paese e si ottiene un indirizzo IP utile alla visione.

