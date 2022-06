Qatar Airways entra nel Metaverso con QVerse

Martedì 7 giugno 2022, Qatar Airways, compagnia di bandiera del Qatar, ha annunciato di aver lanciato la sua prima esperienza nel Metaverso. Questo nuovo prodotto si chiama QVerse e permette a chi lo desidera di visitare l’area Premium Check-in dell’aeroporto internazionale Hamad (HIA).

È chiaro che si tratta di un inizio, ma ciò garantisce l’interesse di questa società nei confronti del Metaverso. Inoltre, una scelta simile dimostra che questo mondo può prestarsi a molteplici utilizzi e in infiniti campi di applicazione.

“Hai il tuo biglietto per il QatarAirways QVerse?”, recita il tweet seguito da un video che formalizza il debutto di Qatar Airways nel Metaverso. Ora a chi è interessato è offerta la possibilità di visitare una sezione dedicata di un importante aeroporto e le due aeree, Business ed Economy Class, degli aerei. Successivamente potrebbe essere aggiunta anche la cabina di pilotaggio e molto altro.

Have you got your ticket to the #QatarAirways #QVerse? pic.twitter.com/CNtePu8YgE

— Qatar Airways (@qatarairways) April 19, 2022