Qidi Tech lancia la sua nuova stampante 3D di punta, la Plus 4 velocissima e precisa

Qidi Tech ha presentato la sua ultima stampante 3D: la Plus4, una macchina CoreXY di medie dimensioni basata sul firmware Klipper e dotata di un riscaldatore interno per la stampa di materiali di qualità su ABS di solito soggetti a deformazioni.

Dotata di una camera di riscaldamento attiva di “seconda generazione”, la Plus4 sembra rappresentare un miglioramento rispetto al suo predecessore su quasi tutti i fronti.

La nuova stampante 3D QIDI Plus4 si presenta dunque come uno dei prodotti di punta del mercato, grazie a un insieme di caratteristiche avanzate e miglioramenti significativi rispetto ai modelli precedenti. Questa stampante, progettata per offrire elevate prestazioni sia agli hobbisti che ai professionisti, si distingue per una serie di innovazioni tecnologiche che la rendono una scelta eccellente per chi cerca velocità, precisione e versatilità.

Caratteristiche principali della QIDI Plus4

Struttura CoreXY e doppio asse Z

Uno degli elementi chiave che definiscono le prestazioni della QIDI Plus4 è la sua struttura CoreXY che offre una precisione superiore e un’accelerazione fino a 20.000 mm/s², permettendo di raggiungere velocità di stampa massime di 600 mm/s. Questa configurazione consente movimenti più fluidi e stabili durante il processo di stampa, specialmente su superfici più grandi.

L’asse Z, dotato di due motori a vite indipendenti, garantisce una maggiore stabilità e precisione nei movimenti verticali, riducendo le possibilità di errori durante le stampe più complesse o lunghe.

Specifiche tecniche

Dimensioni di stampa (L*P*A) 305*305*280 mm Lastra di stampa Lastra PEI testurizzata bifacciale Dimensioni della stampante 505*487*550 mm Temperatura del letto caldo ≤ 120℃ Dimensioni del pacco 580*600*650 mm Velocità massima della testa dell’utensile 600 mm/s Peso lordo 32 kg Accelerazione ≤ 20000 mm/s^2 Peso netto 27 kg Sistema operativo Windows, MacOS, Linux Struttura XY CoreXY Ventilatore di circolazione della camera Sì (con filtro dell’aria a carboni attivi) Motori a vite senza fine indipendenti sull’asse Z Sì Temperatura della camera Fino a 65℃ (riscaldatore PTC di 2a generazione) Livellamento automatico Sì Filamenti supportati PLA, ABS, ASA, PETG, TPU, PA, PC, polimero rinforzato con fibra di carbonio/vetro, ecc. Ventola di raffreddamento della parte ausiliaria Sì Rilevamento filamento e groviglio Sì, sensore di Hall Run Out Temperatura della testina di stampa ≤ 370℃ Stampa multicolore Compatibile con QIDI Box (multicolore) Modellazione dell’input Sì Recupero perdita di potenza Sì Tensione 100-240 V CA, 50/60 Hz Ingranaggio dell’estrusore Ingranaggi in acciaio temprato con estrusione diretta Potenza nominale 450 W + 400 W (riscaldamento della camera) Ugello Ugello bimetallico Schermo di visualizzazione 5 pollici 800*480 Touch Screen Archiviazione 32G EMMC e unità flash USB2.0 Telecamera Telecamera a bassa frequenza di fotogrammi (fino a 1080P), Timelapse supportato Diametro ugello 0,4 mm (opzionale 0,2/0,6/0,8 mm) Connettività Wi-Fi 2.4G/Ethernet/USB Diametro del filamento 1,75 mm Slicer QIDI Studio e altri software di terze parti, come Orca, PrusaSlicer, ecc. Formati di file per l’affettatura STL, OBJ, 3MF, STEP, STP Piattaforma di stampa 6 mm substrato in alluminio letto riscaldato

Capacità di stampa e materiali compatibili

La QIDI Plus4 offre un’ampia area di stampa di 305x305x280 mm, sufficiente per realizzare progetti di grandi dimensioni senza dover dividere il modello in più parti. Questo, combinato con una piattaforma di stampa riscaldata in alluminio da 6 mm, consente un’adesione eccellente dei materiali, specialmente durante la stampa con filamenti più complessi.

In termini di compatibilità, la QIDI Plus4 supporta una vasta gamma di materiali, dai classici PLA e ABS fino a filamenti più tecnici come nylon, PC, carbonio e vetro rinforzato. Questa flessibilità la rende ideale per progetti che richiedono robustezza, resistenza al calore o flessibilità.

Camera riscaldata e controllo della temperatura

Una delle caratteristiche che distingue questa stampante dalle altre è la sua camera riscaldata di seconda generazione, che può raggiungere temperature fino a 65°C. Questo sistema è particolarmente utile per prevenire la deformazione dei modelli durante la stampa con materiali che tendono a contrarsi, come l’ABS. La camera è inoltre dotata di un sistema di filtraggio con carbone attivo, che aiuta a ridurre gli odori e a mantenere un ambiente di lavoro più pulito e sicuro.

Sistemi avanzati di estrusione e ugelli

La QIDI Plus4 è equipaggiata con un estrusore a trasmissione diretta e ingranaggi in acciaio temprato, che garantiscono un’alimentazione del filamento costante e precisa. Può gestire temperature fino a 370°C, il che la rende adatta per filamenti tecnici ad alta temperatura come nylon e PC.

L’ugello standard da 0,4 mm è perfetto per la maggior parte delle stampe, ma la stampante è compatibile con una gamma di ugelli che vanno da 0,2 mm a 0,8 mm, offrendo maggiore flessibilità a seconda della risoluzione e della velocità richieste. Inoltre, la QIDI Plus4 include un sistema di rilevamento del filamento, che previene le stampe incomplete in caso di esaurimento del materiale o di problemi di alimentazione del filamento.

Interfaccia e connettività

La stampante è dotata di un touchscreen a colori da 5 pollici, che offre un’interfaccia utente intuitiva e facile da navigare. Inoltre, la connettività è garantita attraverso Wi-Fi, Ethernet e USB, facilitando il controllo remoto della stampante e il trasferimento dei file di stampa. La fotocamera integrata supporta anche la creazione di timelapse, permettendo di monitorare e registrare i progressi delle stampe.

Software e Firmware

La QIDI Plus4 è dotata di un sistema operativo completamente aggiornato e di un software di slicing per prestazioni migliorate. L’ultima versione del sistema Klipper V0.12.0 offre una maggiore compatibilità ed è progettata pensando ai principianti. QIDI Studio, il software di slicing di recente sviluppo, offre una preparazione di stampa più rapida ed efficiente, ottimizzando il processo di stampa per risultati migliori. Inoltre, la stampante include un sistema di ugelli autopulenti, che integra la pulizia degli scarti e il taglio automatico del filamento per una maggiore automazione e praticità.

La QIDI Plus4 viene fornita con il software proprietario QIDI Studio, ma è anche compatibile con software di slicing di terze parti come PrusaSlicer e OrcaSlicer. Questo consente agli utenti di utilizzare l’ambiente software con cui si sentono più a loro agio, senza compromettere la qualità delle stampe.

Performance migliorate per stampa multicolore

Un aspetto innovativo della QIDI Plus4 è la sua compatibilità con il QIDI Box, un accessorio che permette di gestire stampe multicolore. Questo sistema, combinato con l’estrusore avanzato, consente di realizzare stampe con cambi di colore fluidi e precisi, ampliando notevolmente le possibilità creative degli utenti.

La nostra prova sul campo

Durante il test della QIDI Plus4, abbiamo voluto mettere alla prova le sue capacità con materiali tecnici complessi e verificare la velocità e la precisione dichiarate. Utilizzando un filamento in ABS, noto per la tendenza a deformarsi, la camera riscaldata ha dimostrato di mantenere temperature stabili intorno ai 65°C, prevenendo qualsiasi warping del pezzo finale.

Le stampe effettuate, anche a velocità elevate di circa 500 mm/s, hanno mantenuto dettagli precisi, dimostrando che la struttura CoreXY combinata con il doppio asse Z garantisce stabilità e accuratezza anche in condizioni di stress.

Abbiamo inoltre testato il sistema di recupero della stampa dopo interruzioni di corrente, che si è rivelato efficace nel riprendere il lavoro senza difetti evidenti.

Nel complesso, la QIDI Plus4 ha confermato le elevate prestazioni promesse, rendendola adatta sia per la prototipazione rapida che per progetti dettagliati e complessi.

Continueremo a testarla con vari filamenti e configurazioni per esplorare ulteriormente le sue potenzialità, valutando anche il funzionamento del sistema di stampa multicolore e altri materiali tecnici avanzati.

Gallery della prova

Immagini

In sintesi la QIDI Plus4 si afferma come una delle migliori stampanti 3D nella sua fascia di prezzo grazie a un insieme di caratteristiche avanzate e una costruzione solida. La combinazione di struttura CoreXY, camera riscaldata, estrusore ad alta temperatura e ampia compatibilità con filamenti tecnici la rendono perfetta per chi cerca prestazioni elevate e versatilità.

Con un prezzo competitivo di circa 799€, questa stampante offre un valore eccezionale per professionisti e hobbisti che desiderano esplorare nuovi orizzonti nel mondo della stampa 3D. Inoltre dal 20 a 27 settembre con l’acquisto della stampante 3D verrà offerto in regalo un Nozzle in tungsteno oppure un hot end bimetallo.