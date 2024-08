QNAP annuncia QTS 5.2 con protezione ransomware

QNAP ha annunciato la disponibilità di QTS 5.2. Il nuovo sistema operativo include diversi miglioramenti, ma soprattutto una funzionalità molto utile per monitorare le attività sospette e proteggere i dati. I NAS del produttore taiwanese sono tra i target preferiti dei cybercriminali che distribuiscono ransomware.

Security Center in QTS 5.2

I NAS (Network Attached Storage) sono dispositivi di archiviazione molto utilizzati, in quanto offrono numerose funzionalità aggiuntive, oltre al tradizionale backup dei dati. Quelli prodotti da QNAP sono tra i migliori sul mercato. La loro popolarità viene ovviamente sfruttata dai cybercriminali per accedere al dispositivo da remoto. L’intrusione è facilitata da errori di configurazione da parte degli utenti o vulnerabilità presenti nel sistema operativo.

Negli ultimi anni sono stati rilevati diversi attacchi ransomware (DeadBolt, Checkmate, eCh0raix e altri). In DTS 5.2 è stato integrato Security Center per monitorare le operazioni sospette sui file e attuare tempestivamente le misure protettive.

Gli utenti possono personalizzare il tipo di intervento (protezione, backup o interruzione) contro ransomware o malware in generale ed errori umani per limitare i rischi e la perdita dei dati. È possibile ad esempio impostare i volumi in modalità sola lettura per impedire la modifica dei file, creare snapshot dei volumi per registrare lo stato attuale del sistema e dei dati o sospendere la programmazione degli snapshot per evitare che un numero eccessivo di snapshot anomali occupi lo spazio di archiviazione.

La dashboard offre una panoramica del controllo di sicurezza. È possibile abilitare/disabilitare i componenti di sicurezza, controllare le date delle operazioni più recenti, leggere i rapporti o eseguire un componente specifico con un singolo clic. La scansione di sicurezza può essere eseguita anche manualmente sulla base della policy scelta (base, intermedia, avanzata o personalizzata).