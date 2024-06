QNAP, i migliori NAS per il settore medico e sanitario

Negli ultimi anni, il settore sanitario ha subìto una trasformazione radicale grazie alla digitalizzazione, che ha aperto a nuove opportunità ma ha anche introdotto nuove sfide, in particolare legate alla sicurezza dei dati e alla loro corretta gestione e conservazione. Con l’aumento esponenziale della quantità di dati generati e la loro crescente importanza, proteggere queste informazioni è diventato cruciale ma allo stesso tempo sempre più complesso. In questo articolo presentiamo i 6 migliori NAS QNAP per il settore medico e sanitario, concentrandoci sia sull’importanza delle caratteristiche hardware che sulle possibilità offerte lato software.

Il dato rappresenta una risorsa di inestimabile valore. I dati medici, nello specifico, sono protagonisti nelle strutture sanitarie e si riferiscono a informazioni sensibili che necessitano di particolari salvaguardie. Rivelano lo stato di salute di ciascun individuo: vanno quindi protetti in conformità con la (severa) legislazione vigente. Dallo studio medico alla farmacia, dalla piccola clinica privata alla grande struttura ospedaliera, tutti questi soggetti sono chiamati a gestire e proteggere i dati in modo adeguato.

Leader nel settore delle soluzioni per la memorizzazione sicura dei dati, QNAP è diventata un attore chiave nel computing network storage. Perché il tema dello storage dei dati ha oggi molteplici sfaccettature, in termini di adeguatezza del supporto, di efficacia e scalabilità della soluzione di backup, del rispetto delle disposizioni di legge, di performance per il trasferimento dei dati in rete locale e a distanza (tra più sedi della medesima organizzazione).

L’importanza della protezione del dato sanitario

La digitalizzazione delle informazioni sanitarie (cartelle cliniche elettroniche, radiografie, TAC,…) ha reso indispensabile una rigorosa tutela di questi dati. Il GDPR ha posto alcune basi imprescindibili, ma la natura dei dati in questione richiede l’implementazione di misure utili a garantire la sicurezza del dato sul lungo periodo. La protezione di questi dati da possibili attacchi informatici o errori umani è fondamentale per garantire la loro integrità e disponibilità nel tempo.

Proprio con l’obiettivo di migliorare la gestione e la protezione dei dati, anche in ambito sanitario, QNAP ha creato un ecosistema di prodotti e servizi che includono soluzioni di connettività, infrastruttura e sicurezza.

Per affrontare le sfide moderne e aiutare i clienti che gestiscono dati sensibili nel settore healthcare, QNAP ha abbracciato tecnologie avanzate come WORM (Write Once Read Many). L’approccio WORM impedisce la cancellazione o la modifica dei dati una volta scritti. Quando abilitato dall’amministratore sui NAS QNAP, i dati salvati nelle cartelle condivise restano sempre nel loro stato originario: niente e nessuno può modificarli. Questa particolare soluzione assicura che le informazioni restino inalterate, scongiurando le tipiche conseguenze degli errori umani e degli attacchi informatici, ransomware compresi.

Nel panorama tecnologico del settore sanitario, la gestione efficiente e sicura dei dati rappresenta una sfida cruciale. Con l’aumento esponenziale della quantità di informazioni generate quotidianamente, dalle immagini diagnostiche ad alta risoluzione ai dati sensibili dei pazienti, è fondamentale disporre di soluzioni di storage all’avanguardia, capaci di soddisfare le esigenze specifiche di ogni contesto operativo.

Di seguito presentiamo i 6 migliori NAS QNAP che permettono di fronteggiare crescenti esigenze delle realtà attive nel comparto sanitario.

TS-h2490FU: il migliore NAS Full Flash NVMe per gestire file di grandi dimensioni

Il TS-h2490FU-7232P-64G è un NAS evoluto capace di mettersi in evidenza come soluzione Full Flash ottimizzata per la gestione di file di grandi dimensioni che richiedono un accesso rapido.

Questo dispositivo di storage trova la sua applicazione ideale nel contesto della radiologia digitale, in particolare per la gestione di immagini provenienti da TAC (Tomografia Assiale Computerizzata) e risonanze magnetiche.

Il termine Full Flash fa riferimento al fatto che il NAS utilizza esclusivamente unità a stato solido (SSD) per l’archiviazione dei dati. Non utilizzando hard disk meccanici, le velocità di lettura e scrittura sono nettamente superiori rispetto ai sistemi tradizionali mentre i tempi di accesso si attestano nell’ordine dei microsecondi.

Una configurazione Full Flash assicura consumi energetici inferiori, minore produzione di calore, riduce il rischi di guasti ed è silenziosa, ideale per quegli ambienti che richiedono bassa rumorosità.

Il NAS TS-h2490FU, riduce drasticamente i tempi di attesa per il caricamento di immagini ad alta risoluzione, migliorando l’efficienza diagnostica; facilita la rapida condivisione di immagini tra diversi reparti o strutture sanitarie; consente l’elaborazione e l’analisi in tempo reale di immagini complesse, supportando tecniche avanzate come la ricostruzione 3D.

Le principali caratteristiche del NAS TS-h2490FU

L’hardware di prim’ordine del NAS TS-h2490FU è basato su un potente processore AMD EPYC serie 7002 di seconda generazione, affiancato da memoria DDR4 ECC espandibile fino a 4 TB.

Dotato di 24 vani per SSD U.2 NVMe Gen 3 x4, il NAS è in grado di offrire prestazioni straordinarie, raggiungendo fino a 661K IOPS e 245K IOPS, rispettivamente in lettura e scrittura random 4K, il tutto mantenendo una latenza ultra-bassa.

Questa robusta base computazionale è ulteriormente potenziata con 5 slot PCIe Gen 4, che offrono ampie possibilità di espansione per adattarsi alle esigenze in evoluzione dell’azienda. La connettività di rete non è da meno, con 4 porte 25 GbE SFP28 e 2 porte 2,5 GbE RJ45, capaci di assicurare una larghezza di banda estesa per il trasferimento dati ad alta velocità. Semmai, potrebbe essere necessario aggiornare l’infrastruttura di rete o la connettività per sfruttare appieno le potenzialità del NAS.

Funzionalità software: deduplica e compressione dei dati

Il cuore software del TS-h2490FU è rappresentato dal sistema operativo QNAP QuTS hero, basato sul robusto file system ZFS a 128 bit. Questa piattaforma implementa una serie di tecnologie avanzate per ottimizzare le prestazioni e la durata degli SSD. La deduplica e la compressione inline dei dati riducono significativamente lo spazio di archiviazione necessario, mentre tecniche come Write Coalescing e Over-provisioning pool contribuiscono a mantenere prestazioni elevate anche in condizioni di utilizzo intensivo.

La protezione dei dati è una priorità assoluta nel caso del TS-h2490FU, che offre una suite completa di strumenti per il backup e il disaster recovery. Il supporto per snapshot illimitate consente di creare istantanee dello stato del sistema in qualsiasi momento, permettendo un rapido ripristino in caso di necessità. La tecnologia SnapSync abilita la replica in tempo reale, garantendo un Recovery Point Objective (RPO) minimo per la continuità aziendale.

Per gli ambienti virtualizzati, Hyper Data Protector offre una soluzione di backup automatizzato e senza licenza per macchine virtuali VMware e Hyper-V.

Dicevamo nell’introduzione che le soluzioni di storage destinate al settore sanitario devono necessariamente essere scalabili, assistendo l’organizzazione quando il volume dei dati inizia a crescere in maniera significativa. TS-h2490FU supporta unità di espansione SAS 12 Gb/s oltre ai nuovi JBOD SATA PCIe 64/32 Gb/s, permettendo di aumentare la capacità di archiviazione in modo flessibile. Inoltre, la compatibilità JBOD Seagate Exos serie E apre la strada a soluzioni di archiviazione dell’ordine dei petabyte.

TS-h3087XU: il migliore NAS per l’archiviazione a lungo termine

Uno dei dispositivi QNAP progettati nello specifico per soddisfare le esigenze di archiviazione a lungo termine nel settore sanitario, con particolare enfasi sulla tecnologia WORM, è il NAS TS-h3087XU-RP-E2378-64G.

Cuore pulsante del NAS TS-h3087XU-RP, è il processore Intel Xeon E-2378 a otto core, in grado di raggiungere frequenze fino a 4,8 GHz. Questo processore, abbinato a una generosa dotazione di memoria DDR4 ECC, espandibile fino a 128 GB, fornisce la potenza di calcolo necessaria per gestire carichi di lavoro intensivi e multitasking avanzato.

L’architettura di archiviazione ibrida, che combina 24 vani idonei ad accogliere hard disk SATA da 3,5″ e 6 slot per SSD SATA da 2,5″, offre un equilibrio ottimale tra capacità, prestazioni e costi.

Anche in questo caso, il sistema operativo preinstallato da QNAP è QuTS hero: la tecnologia di snapshot quasi illimitata (fino a 65.536 “immagini” del NAS creabili e gestibili) permette di generare automaticamente punti di ripristino su base regolare, fornendo una protezione robusta contro ransomware e altri tipi di minacce informatiche.

Connettività e funzionalità di protezione

La connettività è un altro punto di forza: il dispositivo è infatti dotato di porte 10 GbE e 2,5 GbE integrate; i 3 slot PCIe Gen 4 consentono di ampliare ulteriormente le capacità del sistema, ad esempio aggiungendo schede di rete a 25 GbE o adattatori Fibre Channel per l’integrazione in ambienti SAN enterprise.

Il TS-h3087XU-RP offre una suite completa di funzionalità di protezione, tra cui crittografia AES-256, controllo degli accessi granulare e supporto per l’autenticazione a due fattori. La tecnologia QNAP SSD Antiwear Leveling (QSAL), inoltre, monitora e bilancia l’usura degli SSD a livello RAID, prolungando la durata dei supporti di archiviazione e riducendo il rischio di perdita dei dati.

Per le realtà, come quelle attive in ambito healthcare, che necessitano di soluzioni di backup e disaster recovery, TS-h3087XU-RP offre un’ampia gamma di opzioni. L’applicazione Hybrid Backup Sync consente di implementare strategie di backup 3-2-1, sincronizzando i dati con altri NAS QNAP, server remoti o servizi cloud. La replica delle snapshot offre un ulteriore livello di protezione, permettendo di replicare i dati su NAS remoti in modo efficiente e con un minimo impatto sulla larghezza di banda.

Unità di backup dedicata: TS-873AeU-RP-4G

Il TS-873AeU-RP di QNAP rappresenta un’evoluzione significativa nel campo dei dispositivi NAS per gli usi professionali. Questo modello, caratterizzato da un design compatto e caratteristiche tecniche performanti, si distingue per la sua versatilità e potenza. La presenza del suffisso “RP” nel nome del modello, suggerisce la presenza di alimentatori ridondanti per una maggiore affidabilità.

La CPU AMD Ryzen V1500B quad core (8 thread) a 2,2 GHz è affiancata da una dotazione di memoria DDR4 SODIMM, che parte da 4 GB ma è espandibile per soddisfare i carichi di lavoro più impegnativi. La configurazione hardware si completa con due porte di rete 2,5GbE, che offrono una connettività veloce e affidabile, essenziale per le moderne infrastrutture IT.

Come accennato in precedenza, una delle caratteristiche più interessanti del TS-873AeU-RP è il suo design a profondità ridotta. Con soli 11,7 pollici (297,4 mm) di profondità, questo NAS si adatta perfettamente a rack di piccole dimensioni, cabinet con montaggio a parete e armadi di rete compatti. Questa caratteristica lo rende particolarmente adatto per ambienti nei quali lo spazio disponibile scarseggia.

Prestazioni e flessibilità ai massimi livelli

In termini di prestazioni, il TS-873AeU-RP non delude. I test di laboratorio hanno dimostrato velocità di trasferimento dati impressionanti, con picchi di oltre 2 GB/s in download e quasi 1 GB/s in upload, quando si utilizza una configurazione con due porte 10 GbE. Queste prestazioni rimangono elevate anche con la crittografia attivata, garantendo sicurezza senza compromettere significativamente la velocità.

La flessibilità è un altro punto di forza di questo dispositivo. Il TS-873AeU-RP è dotato di uno slot PCIe Gen 3 x8 che permette l’installazione di varie schede di espansione. Questa caratteristica apre a numerose possibilità di personalizzazione, come l’aggiunta di porte USB 3.2 Gen 2, l’integrazione di schede di rete 25 GbE/10 GbE per prestazioni di rete ancora più elevate o l’installazione SSD M.2 per implementare una cache ad alte prestazioni.

Anche il NAS TS-873AeU-RP punta sugli snapshot multi-versione, tecnologia che permette di creare istantanee dello stato del sistema in qualsiasi momento. È una funzionalità particolarmente utile per proteggere i dati da minacce avanzate ed errori umani, consentendo un rapido ripristino dei dati a un punto precedente all’attacco.

Infine, il dispositivo assicura diverse opzioni per aumentare la capacità di archiviazione, permettendo alle aziende di scalare le loro risorse di storage in base alla crescita dei dati e delle esigenze aziendali.

Migliore NAS per lo storage dei dati nelle cliniche medio-grandi: TVS-h874

Tra i dispositivi più adatti per soddisfare le esigenze di storage delle realtà sanitarie di dimensioni ragguardevoli c’è il NAS QNAP TVS-h874, un prodotto che combina potenza, flessibilità e affidabilità in un pacchetto compatto ma ricco di funzionalità.

Il dispositivo QNAP poggia il suo funzionamento su un processore Intel Core i5, i7 o i9 di dodicesima generazione, può utilizzare fino a 32 GB di RAM e integra 8 alloggiamenti per unità da 3,5″. Tramite l’utilizzo di unità esterne, tuttavia, è possibile ampliare significativamente le capacità di storage del NAS.

Dotato di due porte 2,5 GbE integrate, il dispositivo è pronto per reti ad alta velocità. Per chi necessitasse di prestazioni ancora superiori, gli slot PCIe Gen 4 consentono l’aggiunta di schede di rete 10 GbE o 25 GbE, garantendo velocità di trasferimento dati senza compromessi.

Anche qui, il sistema operativo proposto da QNAP è QuTS hero: offre una gestione dell’archiviazione flessibile, una protezione completa dei dati e prestazioni ottimizzate per affrontare le sfide dell’IT moderno.

Dal punto di vista della sicurezza del dato, le funzionalità WORM e l’immutabilità delle informazioni assicurano l’adeguamento alle stringenti normative che regolano la gestione e la conservazione dei dati sanitari. La possibilità di creare snapshot “quasi illimitati” offre un’ulteriore garanzia, come abbiamo già visto in precedenza: gli utenti possono creare punti di ripristino che ospitano tutto il contenuto del NAS senza impattare negativamente sulle prestazioni.

TS-464-8G: la soluzione più adatta alle piccole cliniche private

Nel panorama sempre più esigente dello storage per le piccole imprese, QNAP si conferma all’avanguardia con il suo TS-464, un NAS a 4 vani che promette di rivoluzionare il modo con cui le piccole cliniche private gestiscono i dati.

Vincitore di diversi riconoscimenti, TS-464 è un NAS versatile che utilizza una CPU Intel Celeron N5095 quad core e offre una capacità massima di ben 66 TB utilizzando quattro dischi rigidi da 22 TB in configurazione RAID 5. Se questo non bastasse, al crescere dei dati da gestire, è possibile estendere ulteriormente le capacità fino a 280 TB collegando un’unità di espansione QNAP TL-D1600S.

TS-464 supporta la connettività 2,5 GbE: grazie alle due porte integrate, il NAS è in grado di raggiungere velocità di trasferimento fino a 589 MB/s in lettura e scrittura, avvicinandosi alle prestazioni di sistemi 10 GbE a singola porta.

Lo slot PCIe Gen 3 x2 consente di ampliare eventualmente le possibilità del dispositivo: si può ad esempio installare una scheda di rete 10 GbE a due porte per spingere le prestazioni fino a 1.647 MB/s in lettura e 1.632 MB/s in scrittura. Inoltre, i due slot M.2 PCIe Gen 3 permettono l’installazione di SSD NVMe per una cache ultrarapida o addirittura di un Edge TPU per le applicazioni di intelligenza artificiale.

Il sistema operativo QNAP QTS 5 completa il prodotto, assicurando un’interfaccia utente intuitiva e funzionalità avanzate. Tra queste, spiccano le applicazioni di backup completo, che permettono di proteggere i dati di diversi dispositivi supportando anche i servizi cloud e le molteplici soluzioni di sicurezza integrate.

Facile da integrare nelle infrastrutture IT esistenti di piccole dimensioni, questo NAS garantisce la disponibilità di tutte le funzionalità di storage essenziali a un costo assolutamente accessibile.

Soluzione per lo storage dei dati nelle farmacie e per i piccoli negozi sanitari: TS-216G

Tra le migliori soluzioni entry level per lo storage dei dati, si mette in evidenza il NAS QNAP TS-216G, un dispositivo che nella sua essenzialità permette comunque di ottenere prestazioni elevate, senza compromessi. Si tratta di un NAS a due vani, dotato di SoC ARM Cortex-A55 quad core con 4 GB di RAM, sul quale sono comunque presenti una porta 2,5 GbE e una GbE. Essenziali per garantire trasferimenti dati ad alta velocità.

L’inclusione di un’unità di elaborazione neurale (NPU) dedicata, di solito presente soltanto nei dispositivi di fascia più alta, permette al NAS di eseguire operazioni di intelligenza artificiale direttamente in hardware.

Gli utenti possono facilmente espandere la capacità di archiviazione grazie agli alloggiamenti hot-swap, che consentono di sostituire i dischi rigidi senza dover spegnere il sistema. Inoltre, la compatibilità con una vasta gamma di applicazioni QNAP e di terze parti, offre ampi margini di personalizzazione del NAS per adattarlo alle esigenze specifiche della farmacia o del piccolo negozio sanitario.

Pur trattandosi di un dispositivo economico, QNAP non ha comunque voluto privare gli utenti del TS-216G della possibilità di creare snapshot del sistema, così da “congelare” lo stato del NAS in un determinato momento e di ripristinarlo rapidamente in caso di attacchi ransomware o altri problemi.

TS-216G non si limita ad essere un semplice dispositivo di archiviazione. Grazie alle sue capacità di sincronizzazione tra dispositivi, può fungere da hub centrale per la collaborazione in piccoli team di lavoro. Gli utenti possono accedere ai propri file ovunque, garantendo che tutti i membri del team abbiano sempre a disposizione la versione più aggiornata dei documenti.

Le dimensioni ridotte, inoltre, fanno del TS-216G una scelta vincente per gli ambienti in cui lo spazio a disposizione è limitato.

Conclusioni

L’analisi di queste sei soluzioni di storage QNAP evidenzia come il settore sanitario richieda dispositivi altamente specializzati, capaci di adattarsi alle esigenze specifiche di strutture diverse e contesti operativi differenti. Dalla gestione di immagini diagnostiche ad alta risoluzione nelle grandi strutture ospedaliere, all’archiviazione a lungo termine di dati sensibili, fino alle esigenze più basilari di piccole farmacie, ogni soluzione per lo storage è progettata da QNAP per offrire il massimo valore nel suo specifico contesto di utilizzo.

L’evoluzione tecnologica in questo settore continua a spingere verso soluzioni sempre più integrate, sicure e performanti, con un’enfasi crescente su aspetti quali l’immutabilità dei dati, la conformità normativa e la scalabilità.

In un’era in cui la digitalizzazione della sanità procede a ritmi serrati, disporre di infrastrutture di storage adeguate non è solo una questione di efficienza operativa, ma diventa cruciale per garantire la qualità delle cure, la sicurezza dei dati dei pazienti e il rispetto delle normative in materia di protezione dei dati sanitari.

Le strutture sanitarie, indipendentemente dalle loro dimensioni, devono quindi valutare attentamente le proprie esigenze di storage e scegliere soluzioni che non solo rispondano alle necessità attuali, ma siano anche in grado di adattarsi alle sfide future.