QNX 8: la piattaforma di sviluppo di BlackBerry diventa gratuita

QNX 8, la piattaforma di sviluppo di BlackBerry per il suo sistema operativo basato su UNIX, diventa gratuita, seppur con qualche limitazione. La decisione è stata presa a seguito di un’iniziativa promozionale intrapresa dall’azienda, denominata “QNX Everywhere”, con cui sta cercando di creare maggior interesse per la propria piattaforma.

QNX 8: BlackBerry rende gratuita la sua piattaforma

QNX 8 è di tipo RTOS (Real Time Operative System), ovvero un sistema operativo pensato per le applicazioni “in tempo reale” che consentono di fornire una risposta entro un tempo prefissato, motivo per cui è solitamente usato in ambito industriale, in applicazioni in cui serve controllare i processi di produzione, i macchinari, oppure nelle comunicazioni e settori similari. Mentre era precedentemente possibile far uso della piattaforma di sviluppo gratuitamente per 30 giorni, adesso è possibile farlo in maniera totalmente illimitata, a patto che l’uso non sia di tipo commerciale, ma solamente per valutazione.

L’azienda offre anche una versione per Raspberry Pi e un codice sorgente demo su GitLab. Il codice del sistema ha alle spalle diversi anni, con un codice microkernel risalente agli anni ’80, ampiamente collaudato nel corso del tempo. Il sistema operativo è anche stato scelto da diversi attori informatici per lo sviluppo del proprio hardware: nel 1997 Amiga lo scelse come base per quello che sarebbe stato il suo computer di nuova generazione. Nonostante questo poi non accadde, BlackBerry mostrò comunque con una demo su floppy cosa era in grado di fare il suo sistema, la cui GUI, il browser web e lo stack TCP/IP erano inclusi in uno spazio di soli 1,4 MB.

Per un po’ di tempo, QNX è anche stato uno dei sistemi operativi UNIX tra i più diffusi per le piattaforme x86, includendo i port di diversi strumenti POSS più popolari, incluso il browser Firefox di Mozilla. Seguendo le tendenze recenti, che vedono cambiare anche i sistemi operativi destinati all’uso embedded ora disponibili sempre più in versione open source. In questo modo, il sistema di BlackBerry si pone come valida alternativa, piccola, leggera e veloce, alle varie edizioni Linux dedicate.