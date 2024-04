Qonto: il conto aziendale automatizzato che puoi provare gratis

Cerchi un conto corrente con cui rendere più efficiente la gestione aziendale delle tue finanze, velocizzando le operazioni? Prova gratis per 30 giorni Qonto e scopri tutte le sue funzionalità per l’automazione e la gestione dei ruoli interni ai dipendenti!

Qonto: caratteristiche principali

Dedicato a PMI e professionisti, Qonto è un conto corrente completamente online, multi-utente e multi-carta, che si apre in soli 10 minuti. È utilizzabile facilmente da PC, tramite qualsiasi browser web, e da smartphone e tablet, scaricando una comoda app. La sua offerta, suddivisa in tre piani, è chiara e facile da consultare.

Offre una serie di funzionalità smart che semplificano la gestione delle attività finanziarie ricorrenti: tra queste, l’esecuzione di bonifici (anche multipli e automatizzabili) in appena 20 secondi, la gestione semplificata delle note spese con l’eliminazione delle richieste di rimborso e il caricamento delle ricevute in tempo reale, l’accesso dedicato al commercialista con l’esportazione delle spese e la richiesta di giustificativi mancanti in un clic, la possibilità di ricevere notifiche in tempo reale e un servizio clienti italiano disponibile via email e telefono con un tempo di risposta medio di 15 minuti.

Se hai un’attività puoi anche richiedere il POS Nexi che meglio si adatta alle tue esigenze.

Perché scegliere Qonto?

Qonto è la soluzione ideale per le piccole realtà business, quindi PMI, startup e professionisti con Partita IVA. Avendo più piani a disposizione, è possibile selezionare la soluzione che si adatta maggiormente alle proprie esigenze e alle dimensioni della propria azienda. Inoltre è noto per la sua trasparenza: sono disponibili tre piani, adatti a business di dimensioni differenti, con caratteristiche e costi chiaramente esplicati.

Qonto è la soluzione che semplifica la quotidianità finanziaria di PMI e professionisti.