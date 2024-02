Qonto: il conto aziendale completamente digitale

Semplifica la gestione finanziaria della tua azienda con Qonto, il conto corrente per le aziende interamente digitale che offre diverse funzionalità con cui puoi facilmente automatizzare l’emissione di bonifiche, la categorizzazione di fatture e tanto altro.

Qonto: il conto corrente pieno di funzionalità per le aziende

Qonto offre un conto aziendale completo con IBAN italiano, carte di pagamento Mastercard e possibilità di emettere bonifici SEPA, nonché effettuare modelli F24 e operazioni pagoPA. Ma ovviamente non si ferma qui: integra infatti anche strumenti per la fatturazione elettronica, la gestione delle spese e la contabilità. Questa combinazione di servizi lo rende una soluzione perfetta per le tue esigenze finanziarie aziendali.

La fatturazione elettronica diventa un gioco da ragazzi. Puoi gestire le fatture direttamente dall’homebanking, rendendo i pagamenti rapidi e automatizzabili. Inoltre hai a disposizione strumenti per la gestione delle spese, tra cui la gestione del budget, note per spese, gestione accessi e raccolta ricevute automatizzata.

La gestione della contabilità con Qonto non è mai stata così facile. Motivo per cui offre la possibilità di integrare software di contabilità, nonché fornire anche l’accesso per il commercialista e monitorare il flusso di cassa in tempo reale. Questi strumenti ti aiutano a mantenere la tua contabilità facilmente in ordine.

La sicurezza non passa ovviamente in secondo piano. Le attività svolte sono supervisionate da ACPR e Banca d’Italia, le tue transazioni sono protette dalla Strong Customer Authentication (SCA) e le carte sono assicurate per qualsiasi evenienza. Sia transazioni che fondi sono al sicuro.

Non manca un’assistenza che puoi contattare 7 giorni su 7, che ti risponde entro 15 minuti.

Vuoi prima provare il conto? Nessun problema! Qonto offre una prova gratuita senza impegno per 30 giorni, in modo che tu possa farti un’idea prima di poter aprirlo. Avvia adesso il periodo di prova e scopri tutti i vantaggi che ha da offrire.

