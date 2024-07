Qonto: il conto business è gratis con il codice sconto PERFX3

Qonto è il conto business 100% online che offre una gestione flessibile e completa delle risorse aziendali a tutti i professionisti con partita IVA e alle PMI. Tra i servizi inclusi troviamo l’IBAN italiano e una serie di soluzioni semplificate per agevolare la contabilità, la gestione dei pagamenti in entrata e in uscita, gli F24, i finanziamenti e la fatturazione elettronica, con la possibilità di emettere fatture da smartphone o computer in pochi passaggi. Nel conto aziendale sono incluse inoltre carte Mastercard fisiche o virtuali, nonché i bonifici SEPA istantanei senza commissioni fino a 30.000 euro. Qonto permette inoltre ai professionisti e ai titolari di un’azienda di personalizzare i limiti di spesa dei collaboratori così da tenere sotto controllo le uscite, senza dimenticare la funzione pensata per automatizare i pagamenti ai fornitori.

Qonto, il conto business che semplifica la gestione finanziaria della tua attività

L’offerta commerciale di Qonto rivolta ai professionisti parte da 9 euro al mese + IVA con addebito annuale o da 11 euro al mese con addebito mensile. I piani per le microimprese partono invece da 29 e 34 euro + IVA al mese rispettivamente per chi sceglie l’addebito annuali o quello mensile. Infine, per le PMI si parte da 99 euro + IVA al mese per pagamenti annuali e da 119 euro + IVA al mese per pagamenti su base mensile. Nel complesso, Qonto consente di ottenere un risparmio fino al 20% in base al piano e alla durata scelti dal cliente.

I prezzi di Qonto sono decisamente concorrenziali, ma l’offerta diventa ancora più interessante inserendo in fase di attivazione il codice sconto PERFX3. Quest’ultimo permette infatti di avere 2 mesi gratuiti sui piani mensili Essential, Smart o Basic, oppure un risparmio di 58 euro sul piano annuale con l’addebito che avverrà dopo il primo mese di prova gratuita.