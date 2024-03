Qonto, il conto business per professionisti e PMI: provalo gratis

Qonto è il conto business ideato appositamente per coloro che vogliono semplificare le procedure legate alla gestione del conto. Oggi hai finalmente la possibilità di semplificare l’operatività bancaria e gestire fatturazione, note spese e contabilità con gli strumenti integrati nel tuo conto aziendale. Completamente online, dedicato a professionisti e PMI.

Che tu sia un professionista, una startup, un’associazione, Qonto rappresenta la soluzione più adatta a te. Qualunque sia il tuo business, ti viene data l’opportunità di semplificare la gestione finanziaria che, molte volte, non è semplice affrontare.

Non a caso, Qonto nasce come conto online su misura per i professionisti e offre IBAN italiano, carte Mastercard fisiche e virtuali, bonifici veloci da web e da telefono, fatturazione elettronica, pagamento di F24 a debito e a credito e integrazione pagoPA. Oltre 45.000 utenti hanno già deciso di aprirlo, e tu? Che aspetti?

Qonto: la soluzione per semplificare la tua gestione finanziaria

Lo sai che Qonto semplifica la tua contabilità? Parliamo infatti di un conto con fatturazione elettronica integrata e accesso dedicato al commercialista. Che tu sia un professionista o capo di un team, con Qonto puoi finalmente gestire la quotidianità bancaria, le finanze aziendali e la contabilità in sicurezza!

Oggi hai l’opportunità di provare senza impegno tutti i piani disponibili gratuitamente per 30 giorni. Il piano annuale attualmente più scelto è il piano Smart disponibile a 19 euro/mese con addebito annuale di 228 euro anzichè 276 euro. Il piano in questione mette a tua disposizione una carta One Mastercard e carte virtuali illimitate. Inoltre, vi è un limite prelievo contanti di 1000€/mese e commissione fissa di 2€ IVA escl. per prelievo. Non manca la possibilità di espandere i tuoi limiti con le carte premium: carta Plus e carta X in metallo su richiesta. Ricorda che puoi provare i piani gratuitamente per 30 giorni.