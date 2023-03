Qonto: il conto business per tutti in prova gratuita 30 giorni

Qonto è uno dei migliori conti business disponibili oggi in Italia. Merito di una piattaforma di gestione bancaria completa, in grado di coprire tutte le esigenze di un’attività aziendale: dalla contabilità alla fatturazione elettronica, passando per la gestione delle spese. Oggi puoi usufruire della prova gratuita di 30 giorni, al termine se poi libero di scegliere se proseguire o meno.

Qonto: attiva la prova gratuita della durata di 30 giorni

Qonto è innanzitutto un conto aziendale online progettato per ottimizzare la gestione dei pagamenti. Lo apri in pochi minuti e ottieni bonifici e addebiti diretti SEPA, F24 online e pagamenti pagoPA. In più è disponibile la fatturazione elettronica per PMI e professionisti, con la possibilità di creare, gestire, inviare e ricevere fatture direttamente dal conto business di Qonto. Un altro punto di forza è rappresentato dalle carte aziendali Mastercard personalizzabili, attraverso cui gestire con la massima tranquillità sia le spese ricorrenti che quelle occasionali, con controllo in tempo reale dei limiti di pagamento e spesa.

Con Qonto rivoluzioni inoltre la gestione contabile del tuo business e semplifichi il rapporto con il tuo commercialista. Tutto merito della categorizzazione delle spese, ricezione delle notifiche in tempo reale, digitalizzazione delle ricevute cartacee e memorizzazione delle fatture elettroniche direttamente nell’app Qonto.

Se sei un imprenditore e desideri uno strumento moderno in grado di coprire contabilità, gestione delle spese e fatturazione elettronica, prova gratis per un mese Qonto senza impegno. Al termine scegli se proseguire a partire da 9 euro al mese (IVA esclusa).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.