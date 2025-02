Finom è il conto corrente aziendale a canone zero: provalo ora gratis

Gestire le proprie finanze in modo semplice ed efficace è fondamentale per i freelance, soprattutto se si desidera avere un conto business gratuito senza costi aggiuntivi. Finom offre proprio questa possibilità con un conto aziendale senza canone, ideale per chi vuole gestire incassi, pagamenti e fatturazione elettronica senza pensieri. Con la possibilità di ottenere carte di debito fisiche e virtuali e strumenti avanzati per la riconciliazione delle transazioni, rappresenta una soluzione completa e flessibile.

Per chi desidera provare la soluzione gratuita o testare le opzioni avanzate con la prova free, è possibile visitare il sito ufficiale di Finom e scegliere il piano più adatto alle proprie necessità. Ma ora andiamo a scoprire cosa offre nel dettaglio.

Gestione finanziaria smart e personalizzabile con Finom

Finom permette ai professionisti di accedere a un conto business digitale a costo zero, pensato per chi desidera un’opzione essenziale ma completa. Tuttavia, per chi necessita di funzionalità extra, la piattaforma mette a disposizione piani premium, che includono vantaggi esclusivi come:

Utilizzo multi-utente , per una gestione condivisa delle finanze;

, per una gestione condivisa delle finanze; Cashback fino al 3% sulle spese effettuate con le carte Finom;

sulle spese effettuate con le carte Finom; Azzeramento delle commissioni sulle transazioni SEPA;

sulle transazioni SEPA; Carte fisiche gratuite con gestione semplificata direttamente dall’app.

Oltre alla gestione finanziaria, Finom integra strumenti per la fatturazione elettronica, rendendo più semplice l’amministrazione del proprio lavoro. Il conto include un IBAN disponibile entro 24 ore e consente di effettuare pagamenti internazionali in oltre 150 Paesi.

Tutti i piani a pagamento sono disponibili con una prova gratuita di 30 giorni, così da poter valutare senza impegno quale soluzione sia più adatta alle proprie esigenze. E per i freelance c’è un piano di abbonamento dedicato, completamente gratuito.

Vai sul sito di Finom e scegli l’opzione più adatta alle tue esigenze.