Qonto: il conto che si integra perfettamente con la tua azienda

Qonto è un conto corrente destinato alle aziende e alle piccole e medie imprese ideale per chi vuole rendere il più semplice possibile la gestione dei propri pagamenti e delle finanze. Grazie a funzionalità appositamente pensate per lo scopo, è possibile aumentare l’efficienza gestionale risparmiando tempo sulle fatture, sull’emissione di bonifici per i pagamenti e molto altro.

Qonto: il conto corrente avanzato per gestire la tua azienda

Qonto ha un IBAN tutto italiano che puoi abbinare a carte MasterCard sia fisiche che virtuali, funzionalità per la fatturazione elettronica, la gestione delle spese e una contabilità integrata. È progettato per semplificare l’operatività bancaria e gestire fatturazione, note spese e contabilità con strumenti integrati nel tuo conto aziendale.

Diventandone titolare, avrai a disposizione un kit completo per la tua operatività bancaria quotidiana, che include bonifici SEPA istantanei, modelli F24 e pagamenti pagoPA. Inoltre offre una gestione delle spese completa, con budget di team, note spese, accessi e limiti personalizzati, e raccolta ricevute automatizzata.

Ma Qonto non si ferma qui. Puoi integrare il tuo software di contabilità, abilitare un accesso dedicato per il commercialista e avere un flusso di cassa monitorabile in tempo reale, per avere sempre tutto sotto controllo.

Le funzionalità disponibili ti permettono di creare e inviare preventivi professionali, centralizzare la gestione delle fatture direttamente nel conto aziendale e abbinare in automatico le fatture, digitalizzando i documenti.

La sicurezza è una priorità per Qonto. Motivo per cui tutte le attività sono supervisionate da ACPR e Banca d’Italia. Tutte le transazioni sono protette dalla Strong Customer Authentication (SCA) e le carte sono assicurate per qualsiasi evenienza.

Inoltre, se possiedi un’attività commerciale, puoi anche scegliere il POS più adeguato alle esigenze fornito da Nexi. Puoi decidere di provare il conto corrente in maniera gratuita per 30 giorni, prima di diventare titolare. Fallo adesso per scoprire tutti i suoi vantaggi!