Qonto: il conto corrente per il tuo Business con 30 giorni GRATIS

Qonto è la soluzione Full Online per Professionisti, Piccole Medie Imprese e Start Up che intendono aprire un conto aziendale online con IBAN italiano senza avere spese inutili e con la possibilità di provarlo gratis.

Qonto: il conto corrente per il tuo Business

Per ogni Partita Iva è possibile aprire fino a 5 conti correnti aziendali, pagare F24 in completa autonomia ed eliminare i costi di gestione rispetto ad un comune conto business. Qonto inoltre offre la possibilità anche di costituire un'azienda grazie alla partnership con LexDo.it. Il costo per creare la nuova società che può essere una SRLS, SRL o Start Up innovativa parte da 99 euro più iva.

I piani sottoscrivibili sono ben 3:

Basic : è il più economico ma anche più scarno a livello di servizi e funzionalità, parliamo infatti di appena 9€ mensili . Ogni mese con questo piano è possibile mandare fino a 30 bonifici gratuiti. La ricezione dei bonifici è invece pari a 5 euro. Inoltre, l'aggiunta della carta virtuale prevede un sovrapprezzo di 2 euro al mese.

Smart : è una soluzione completa con la possibilità di avere fino a due conti correnti con un'unica spesa mensile. In questo caso, i bonifici gratis inclusi ogni mese sono apri a 60. Mentre, non c'è alcuna spesa per la ricezione dei bonifici. Inoltre, ci sono dei servizi extra per la gestione della contabilità semplificata. Il costo di questo piano è di 19 euro IVA esclusa ogni mese .

Premium: il terzo ed ultimo servizio è il più completo ed anche più costoso che Qonto mette a disposizione per i suoi clienti Professionisti. In questo piano è possibile mandare fino a 100 bonifici mensili, creare fino ad un massimo di 5 conti correnti ed avere sempre a portata di mano la gestione della contabilità semplificata. Inoltre, il servizio clienti è di tipo prioritario e quindi questo garantisce un tempo di risposta molto rapido. Premium è disponibile a 39 euro mensili IVA esclusa.

Per tutti i piani che abbiamo visto sinora è possibile provare il servizio per 30 giorni senza nessun impegno. Dunque, se siete incerti su quale scegliere potete optare per questa opzione molto interessante.