Qonto: il conto online su misura per il tuo business

Qonto offre un conto business 100% online, pensato per semplificare la quotidianità bancaria di imprese e liberi professionisti.

Il conto include IBAN italiano, carte Mastercard fisiche e virtuali e integra numerose funzionalità per gestire le finanze aziendali e la contabilità in modo semplice ed efficiente.

Le Funzionalità di Quonto

Il conto include un servizio di fatturazione elettronica veloce e sicuro adatto ad imprese e professionisti.

Con Qonto si possono creare, gestire, inviare e ricevere le fatture elettroniche in modo centralizzato dal conto. Per l’invio delle fatture Qonto offre un modello pronto da compilare, in questo modo sarà più semplice riempire correttamente tutti i campi. Inoltre, è possibile salvare le informazioni dei clienti per poterle riutilizzare e, appena le fatture sono pronte per l’emissione, Qonto le invia in automatico al Sistema di Interscambio (SdI).

Qonto consente anche di verificare in qualsiasi momento quali fatture devono ancora essere saldate e permette di inviare automaticamente dei promemoria ai clienti. Dal conto è anche possibile automatizzare l’importazione delle fatture dei fornitori, inviare, tracciare e conservare le fatture elettroniche inviate direttamente nell’app.

Il conto include anche un servizio per il pagamento degli F24, che consente di compilare online modelli F24 in modo semplice tramite un’interfaccia intuitiva che segnala eventuali errori nella compilazione. Inoltre, è possibile creare un accesso al conto in sola lettura per il proprio commercialista, a cui è possibile delegare i pagamenti degli F24.

Qonto permette di assegnare delle carte fisiche e virtuali ai propri collaboratori per le spese ricorrenti, e consente di creare carte Instant per spese occasionali o per brevi periodi di tempo.

In più, grazie alla categorizzazione delle spese e alla possibilità di digitalizzazione delle ricevute cartacee, con Qonto anche la gestione della contabilità è più semplice.

