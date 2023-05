Qonto: la soluzione di banking smart e completa dedicata alle imprese

Qonto consente di aprire in pochi click un conto business online in aggiunta o sostituzione al conto corrente aziendale tradizionale.

Il conto business di Qonto permette di ottimizzare la gestione dei pagamenti, include un IBAN italiano, carte Mastercard fisiche e virtuali e mette a disposizione un’app ricca di funzionalità.

Il conto offre soluzioni su misura per rispondere alle esigenze di ogni tipo di business, con un canone a partire da €9 al mese. Qonto consente anche di effettuare una prova gratuita di 30 giorni.

Il conto di Qonto mette a disposizione dei clienti un’app semplice, smart e con le migliori recensioni del settore, per monitorare le finanze aziendali in qualsiasi momento e ovunque ci si trovi.

Grazie all’ interfaccia intuitiva della piattaforma è possibile creare, gestire, inviare e ricevere fatture elettroniche in modo semplice e centralizzato dal conto. La piattaforma offre un modello pronto da compilare e, quando le fatture sono pronte per l’emissione, Qonto le invia in automatico al Sistema di Interscambio (SdI).

Grazie a Qonto è anche possibile verificare con facilità quali fatture devono ancora essere saldate ed è possibile inviare dei promemoria automatici ai clienti in caso di fatture insolute.

Il conto integra un servizio per il pagamento degli F24, con un’interfaccia intuitiva che segnala eventuali errori nella compilazione. Inoltre, è possibile creare un accesso al conto in sola lettura per il proprio commercialista, a cui è possibile delegare i pagamenti degli F24.

Qonto permette anche di assegnare delle carte fisiche e virtuali ai propri collaboratori per le spese ricorrenti, e consente di creare carte Instant per spese occasionali o per brevi periodi di tempo.

L’assistenza rapida di Qonto è disponibile 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno.

