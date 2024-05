Qonto ottimizza la tua gestione aziendale: provalo per 30 giorni

Qonto è il conto business che ti permette di ottimizzare la gestione aziendale. Come? Innanzitutto si tratta di un conto online, con IBAN italiano e numerosi servizi. Ma offre anche una piattaforma integrata con carta Mastercard, bonifici istantanei e internazionali, pagamento di F24 e pagoPA e uno strumento per la fatturazione elettronica e la gestione delle tue spese aziendali. I prezzi partono da 9 euro al mese, ma puoi provare Qonto gratuitamente per 30 giorni.

Come Qonto semplifica la gestione dell’azienda

I vantaggi di Qonto sono numerosi, a partire dalla fatturazione elettronica. Con questo conto corrente, puoi inviare fatture elettroniche tramite SdI in oltre 25 valute in modo semplice e veloce. Ma anche pianificare i pagamenti dei fornitori direttamente dal tuo conto e assegnare carte con limiti di spesa personalizzati ai membri del tuo team. Ogni dettaglio è pensato per rendere la gestione delle spese aziendali semplice e trasparente.

Qonto semplifica l’aspetto della contabilità, a volte ostico per chi gestisce un’azienda, monitorando il flusso di cassa in tempo reale e facilitando la collaborazione con il tuo commercialista grazie all’accesso in sola lettura. Puoi anche integrare Qonto con oltre 30 software di contabilità per una sincronizzazione perfetta dei dati.

Il servizio clienti di Qonto è disponibile 7 giorni su 7, garantendo supporto immediato quando ne hai più bisogno. Inoltre, la sicurezza delle operazioni è garantita da tecnologie avanzate come il 3D-Secure e la Strong Customer Authentication (SCA), sotto la supervisione della Banca d’Italia e dell’ACPR.

Perché non scoprire di persona come Qonto può trasformare la gestione finanziaria della tua azienda? Approfitta della prova gratuita di 30 giorni e inizia subito a ottimizzare il tuo business con Qonto. I prezzi partono da soli 9 euro al mese: le tariffe cambiano in base alla tipologia di azienda.