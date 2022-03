Quad-core Intel e formato ultracompatto per il laptop a soli 300 euro

Smettila di disorientarti nella marea di portatili che offre il mercato alla ricerca di un prodotto accessibile e di buona qualità. Su Amazon puoi acquistare l’ottimo Teclast F7Plus 2 a soli 310 euro, un computer ideale per le attività quotidiane ed il lavoro d’ufficio che oggi segna un nuovo minimo storico.

Laptop Teclast F7Plus 2: caratteristiche tecniche

Uno degli aspetti più interessanti del laptop è senza dubbio il design, in questo caso decisamente compatto e pratico. Lo chassis è realizzato completamente in metallo garantendo un ottimo grado di robustezza pur mantenendo un peso di soli 1,8 chili e uno spessore di 15mm. Questo, insieme al display da 14 pollici con design borderless (bordi ultrasottili) garantisce una portabilità semplicemente eccellente. Si tratta di un pannello Full HD IPS che non rinuncia alla webcam integrata con microfono che consente una buona qualità in videochiamata. Ottima la tastiera full-size che include perfino il tastierino numerico, con un profilo ribassato e corsa ridotta per il massimo confort di digitazione. Non da meno il touchpad, decisamente ampio rispetto agli standard, che consente una gestione precisa del cursore. Dal punto di vista del design, insomma, c’è ben poco da aggiungere: il Teclast F7Plus 2 è senza dubbio un computer realizzato con cura al pari di soluzioni di fascia superiore.

All’interno ospita un processore Intel Celeron N4120 quad-core con una frequenza massima di 2,6GHz affiancato da 8GB di memoria RAM e un SSD da 256GB. Molto comodo lo sportellino posto nella parte inferiore che consente di accedere al vano del disco così da poterlo sostituire con una soluzione più capiente. Anche dal punto di vista della connettività il computer non delude con due porte USB Type-A entrambe con specifica USB 3.0 ad alta velocità. A queste si aggiungono un’uscita mini-HDMI e un pratico lettore di schede oltre al tradizionale jack combinato da 3,5 pollici. Completano la dotazione le immancabili connessioni wireless che prevedono sia il Wi-Fi dual-band che il Bluetooth 4.2.

Con un coupon di ben 110 euro attivabile direttamente dalla pagina prodotto, il Teclast F7Plus 2 è disponibile su Amazon a soli 309,99 euro.

