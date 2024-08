Qual è la migliore VPN? Ecco perché NordVPN è la scelta migliore oggi

NordVPN si conferma la migliore VPN sul mercato, non solo per la qualità (elevata) del servizio. Grazie all’offerta in corso, infatti, la VPN è ora disponibile con un rapporto qualità/prezzo al top. Sfruttando la promo riservata al piano biennale con 3 mesi extra, infatti, è possibile accedere alla VPN illimitata con un costo di 3,09 euro al mese, beneficiando anche di una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni oltre che di 6 mesi gratis da regalare a un amico. L’offerta è accessibile tramite il sito di NordVPN, disponibile premendo sul box qui di sotto. Per attivare il servizio bastano pochi secondi.

NordVPN: è la VPN da attivare oggi, ecco perché non ha rivali

Con NordVPN, è proprio il caso di dirlo, si va sul sicuro. La VPN, infatti, mette a disposizione degli utenti la protezione della crittografia del traffico dati oltre che una politica no log, che elimina il tracciamento dell’attività dell’utente durante l’uso della VPN.

Un altro punto di forza del servizio è il network di oltre 5 mila server sparsi in tutto il mondo. In questo modo è possibile ottenere l’indirizzo IP di un altro Paese in modo semplicissimo, aggirando eventuali blocchi geografici e accedendo a Internet senza censure.

Per chi sceglie NordVPN, inoltre, l’utilizzo della VPN è sempre senza limiti di banda e può avvenire tramite 10 dispositivi differenti, grazie alle varie app messe a disposizione da NordVPN.

Con l’offerta in corso, NordVPN è ora disponibile con un prezzo scontato di 3,09 euro al mese, optando per il piano biennale con 3 mesi extra e 30 giorni di garanzia di rimborso. Sfruttando questa promo ci sono anche 6 mesi da regalare a un amico.

Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e poi scegliere la versione desiderata della VPN.