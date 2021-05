Qualcomm annuncia due modem 5G in formato M.2

Qualcomm ha svelato due modem in formato M.2. Si tratta delle versioni per PC e notebook degli Snapdragon X65 e X62 annunciati all'inizio di febbraio. Questo form factor, molto utilizzato per gli SSD, consente ai produttori di velocizzare il lancio dei nuovi dispositivi e (forse) agli utenti di sostituire un componente danneggiato.

Modem 5G in formato M.2

I modem per smartphone e tablet sono chip saldati sulla scheda madre. Qualcomm ha ora creato un “reference design” che gli OEM potranno seguire per aggiornare rapidamente i loro PC e notebook, inserendo il modem M.2 nell'apposito connettore. Il design di riferimento è stato già consegnato ai clienti dell'azienda californiana, quindi nel corso dei prossimi mesi arriveranno sul mercato dispositivi con questi modem “plug-and-play”.

Lo Snapdragon X65 è il primo modem 10 Gigabit 5G al mondo. Può infatti raggiungere una velocità (teorica) in download di 10 Gbps. Sono supportate le frequenze sub-6 GHz e mmWave (non disponibili in Italia), le modalità SA (standalone) e NSA (non-standalone), la tecnologia DSS (Dynamic Spectrum Sharing) e soprattutto l'aggiornamento software. Recentemente è stato aggiunto il supporto per le reti mmWave in Cina e nuove funzionalità Power Save 2.0.

Lo Snapdragon X62 supporta solo le frequenze sub-6 GHz, quindi la massima velocità (teorica) in download è 4,4 Gbps. I primi dispositivi con modem Snapdragon X65/X62 in formato M.2 saranno in vendita entro fine anno.