 Qualcomm annuncia lo Snapdragon 6s Gen 4
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Qualcomm annuncia lo Snapdragon 6s Gen 4

Snapdragon 6s Gen 4 è il nuovo chip di Qualcomm per dispositivi di fascia media realizzato a 4 nanometri da TSMC (frequenza massima di 2,4 GHz).
Qualcomm annuncia lo Snapdragon 6s Gen 4
Tecnologia
Snapdragon 6s Gen 4 è il nuovo chip di Qualcomm per dispositivi di fascia media realizzato a 4 nanometri da TSMC (frequenza massima di 2,4 GHz).
Qualcomm

Qualcomm ha annunciato un nuovo chip di fascia media per smartphone e tablet. Si tratta dello Snapdragon 6s Gen 4 che prenderà il posto della terza generazione disponibile da oltre un anno (giugno 2024). Ovviamente ci sono diversi miglioramenti, a partire dall’architettura. È in pratica la versione più economica dello Snapdragon 6 Gen 4, top di gamma svelato a metà febbraio 2025.

Snapdragon 6s Gen 4: specifiche complete

Lo Snapdragon 6s Gen 4 è realizzato da TSMC con tecnologia di processo a 4 nanometri (lo Snapdragon 6s Gen 3 era a 6 nanometri). La CPU Kryo octa core ha una configurazione 4+4. Sono presenti quattro core Arm Cortex-A720 (Performance) con frequenza massima di 2,4 GHz e quattro core Arm Cortex-A520 (Efficiency) con frequenza massima di 1,8 GHz. Qualcomm promette un incremento di prestazioni fino al 36% rispetto alla terza generazione.

La GPU Adreno (non è noto il numero di core) supporta le API Vulkan 1.1, OpenGL ES 3.2 e OpenCL 2.0 FP, la decodifica hardware di H.265 e VP9, HDR gaming con profondità di colore a 10 bit. In questo caso, l’aumento prestazionale arriva al 59%. In definitiva, il nuovo chip consente di eseguire più app in contemporanea e offre una migliore esperienza durante il gioco.

Il terzo componente del SoC (System-on-Chip) è il modem 5G che raggiunge una velocità di 2,9 Gbps in download. Supporta inoltre la connettività Wi-Fi 6/6E, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo e NFC. Il Qualcomm Spectra ISP (dual a 12 bit) supporta fotocamere con sensori fino a 200 megapixel.

Il chip supporta inoltre memoria LPDDR5x fino a 3.200 MHz o LPDDR4x fino a 2.100 MHz, schermi con risoluzione fino a FHD+ e 144 Hz, storage UFS 3.1, USB Type-C e ricarica rapida Quick Charge 4+. Qualcomm non ha svelato i nomi dei partner che annunceranno i primi smartphone entro fine anno, ma l’elenco includerà quasi certamente i produttori cinesi, tra cui OPPO e Xiaomi.

Fonte: Qualcomm

Pubblicato il 26 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Camera di vapore per iPad Pro con chip Apple M6?

Camera di vapore per iPad Pro con chip Apple M6?
MacBook Pro con chip M5: riparazioni molto difficili

MacBook Pro con chip M5: riparazioni molto difficili
iPhone 16 128GB: prezzo in CADUTA LIBERA su Amazon (risparmi quasi 200€)

iPhone 16 128GB: prezzo in CADUTA LIBERA su Amazon (risparmi quasi 200€)
Monitor da gaming MSI da 24,5

Monitor da gaming MSI da 24,5" in SCONTO WEEKEND: costa solo 99,99€
Camera di vapore per iPad Pro con chip Apple M6?

Camera di vapore per iPad Pro con chip Apple M6?
MacBook Pro con chip M5: riparazioni molto difficili

MacBook Pro con chip M5: riparazioni molto difficili
iPhone 16 128GB: prezzo in CADUTA LIBERA su Amazon (risparmi quasi 200€)

iPhone 16 128GB: prezzo in CADUTA LIBERA su Amazon (risparmi quasi 200€)
Monitor da gaming MSI da 24,5

Monitor da gaming MSI da 24,5" in SCONTO WEEKEND: costa solo 99,99€
Luca Colantuoni
Pubblicato il
26 ott 2025
Link copiato negli appunti