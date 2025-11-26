Qualcomm annuncia lo Snapdragon 8 Gen 5

Qualcomm ha svelato un nuovo processore per smartphone di fascia medio-alta. Si tratta dello Snapdragon 8 Gen 5, un SoC con prestazioni inferiori al top di gamma Snapdragon 8 Elite Gen 5, ma sufficienti per eseguire giochi e app di intelligenza artificiale. Verrà integrato nel OnePlus 15R che debutterà in Italia il 17 dicembre.

Snapdragon 8 Gen 5: specifiche complete

Lo Snapdragon 8 Gen 5 viene prodotto da TSMC con tecnologia a 3 nanometri. Il SoC (System-on-Chip) integra una CPU Oryon octa core (due core Prime con frequenza massima di 3,8 GHz e sei core Performance con frequenza massima di 3,32 GHz). Rispetto al precedente Snapdragon 8 Gen 3, le prestazioni sono aumentate del 36%. Ci sono inoltre miglioramenti in termini di efficienza e multitasking.

La GPU Adreno ha una frequenza di clock superiore (non specificata) a quella dello Snapdragon 8 Gen 3 e offre prestazioni grafiche fino all’11% superiori. Supporta ray-tracing in tempo reale, OpenCL 3.0 FP, OpenGL ES 3.2 e Vulkan 1.3, decodifica hardware di H.265, VP9 e AV1, HDR10/HDR10+, HLG e Dolby Vision. Può gestire display fino a risoluzione 4K (120 Hz).

Qualcomm Spectra è invece il triplo ISP (Image Signal Processing) che supporta fotocamere singola fino a 320 megapixel e tre fotocamere da 48 megapixel. In abbinamento alla NPU (Neural Processing Unit) Hexagon può elaborare le funzionalità AI con i modelli installati sul dispositivo.

Il chip integra inoltre un modem Snapdragon X80 5G con velocità massime di 10 Gbps in download e 3,5 Gbps in upload. Il sistema FastConnect 7900 offre invece la connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 e UWB.

Lo Snapdragon 8 Gen 5 supporta inoltra GPS, Galileo, NFC, storage UFS 4.1, fino a 24 GB di memoria LPDDR5x a 4.800 MHz, USB Type-C e ricarica rapida Quick Charge 5.

I partner che hanno già confermato l’uso del chip nei futuri smartphone sono iQOO, Honor, Meizu, Motorola, OnePlus e vivo. Arriveranno sul mercato entro fine anno. Uno dei primi sarà il OnePlus 15R (OnePlus Ace 6T in Cina).