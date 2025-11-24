OnePlus 15R: annuncio ufficiale il 17 dicembre

Il produttore cinese ha comunicato che il OnePlus 15R verrà ufficialmente annunciato il 17 dicembre. Si tratta del “fratello minore” del OnePlus 15 e quasi certamente la versione internazionale del OnePlus Ace 6T che arriverà sul mercato cinese entro fine novembre. Debutteranno anche il tablet OnePlus Pad Go 2 e lo smartwatch OnePlus Watch Lite.

OnePlus 15R, Pad Go 2 e Watch Lite

Il OnePlus 15R eredita ovviamente il design dal OnePlus 15 (molto diverso da quello della coppia OnePlus 13/13R). Il modulo fotografico posteriore è posizionato nell’angolo superiore sinistro. Ospita due fotocamere e il flash LED alla loro destra. I sensori dovrebbero avere una risoluzione di 50 megapixel. Il mid-frame in metallo è piatto.

Il produttore ha confermato che lo smartphone è resistente all’acqua e alla polvere, come dimostrano le certificazioni IP66/68/69/69K. Quasi certamente integrerà il processore Snapdragon 8 Gen 5 che Qualcomm annuncerà il 26 novembre. Altre possibili specifiche sono: schermo AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1.5K e refresh rate fino a 165 Hz, batteria da 8.000 mAh con ricarica rapida da 120 Watt e sistema operativo OxygenOS 16 basato su Android 16. Due i colori: Charcoal Black e Mint Breeze.

Il OnePlus Pad Go 2 è invece un tablet di fascia media con modem 5G e stilo integrato. Il produttore ha confermato la presenza di 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Nell’immagine si nota la singola fotocamera posteriore. I colori sono Shadow Black e Lavender Drift.

Il terzo prodotto che verrà annunciato il 17 dicembre è OnePlus Watch Lite. Lo smartwatch offre funzionalità avanzate per salute e fitness. Il nome del colore (Silver Steel) indica che la cassa è in acciaio. Il design è simile a quello di OPPO Watch S (lanciato in Cina) con schermo AMOLED da 1,46 pollici.

OnePlus promette ulteriori dettagli nelle prossime settimane. Intanto ha anticipato le offerte disponibili per i pre-ordini dal 17 dicembre. Chi ordinerà il OnePlus 15R riceverà: sconto di 100 euro, caricabatteria da 120 Watt, custodia, buono fino a 100 euro con trade-in e ulteriore sconto del 10% per studenti verificati o utenti aziendali. Chi ordinerà il OnePlus Pad Go 2 riceverà: sconto di 50 euro, smartwatch del valore di 279 euro, sconto di 30 euro con il trade-in e ulteriore sconto del 10% per studenti verificati o utenti aziendali.