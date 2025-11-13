OnePlus 15: design, potenza e intelligenza

Come anticipato la scorsa settimana, il produttore cinese ha annunciato oggi il nuovo OnePlus 15, circa 15 giorni dopo il debutto casalingo. Cambia il design rispetto al precedente OnePlus 13, ma sono stati utilizzati materiali più pregiati. Potenza e intelligenza artificiale sono altre due caratteristiche di rilievo.

OnePlus 15: specifiche e pezzo

Il OnePlus 15 viene offerto in tre colorazioni (Infinite Black, Ultra Violet e Sand Storm), per ognuna delle quali è stato utilizzato un diverso materiale. Infinite Black ha una parte posteriore in vetro satinato con finitura opaca. Ultra Violet ha invece un rivestimento ottico a doppio strato che cambia colore in base alla sorgente luminosa. Per Sand Storm è stato impiegato un composito in fibra di vetro (recensione completa).

Invece del modulo circolare, OnePlus ha scelto un modulo quadrato con angoli arrotondati per le tre fotocamere posteriori da 50 megapixel (principale, ultra grandangolare e tele con zoom ottico 3.5x). La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 32 megapixel.

Il nuovo smartphone integra il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, affiancato da 12/16 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB di storage UFS 4.1. Il sistema di raffreddamento Cryo-Velocity è formato da una camera di vapore da 5.731 mm2, uno strato isolante in aerogel e uno strato di grafite.

Queste sono le altre specifiche: schermo AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione di 2772×1272 pixel, refresh rate variabile (1-120 Hz, 165 Hz per i giochi) e luminosità massima di 1.800 nits, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6, GPS, Galileo, NFC e 5G, altoparlanti stereo, lettore di impronte digitali in-display, porta USB Type-C e batteria da 7.300 mAh con ricarica rapida SUPERVOOC da 120 Watt e wireless AIRVOOC da 50 Watt.

Il sistema operativo è OxygenOS 16 basato su Android 16. Oltre a quelle di Google sono presenti varie funzionalità AI di OnePlus. I prezzi sono 979,00 euro (12GB+256GB) e 1.129,00 euro (16GB+512GB). Quest’ultima versione viene al momento offerta a 1.029,00 euro sul sito ufficiale.