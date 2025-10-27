OnePlus 15: ufficiale il nuovo smartphone Android

Il produttore cinese ha annunciato OnePlus 15, nuovo smartphone Android di fascia alta che eredita il design dal OnePlus 13T venduto solo in Cina (OnePlus 13S in India). Tra le caratteristiche più importanti ci sono l’ampio schermo AMOLED, il potente processore di Qualcomm e l’enorme capacità della batteria. Il lancio europeo è previsto nei prossimi giorni (entro metà novembre).

OnePlus 15: specifiche complete

Il OnePlus 15 ha uno schermo AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione di 2772×1272 pixel e refresh rate fino a 165 Hz. Lo spessore delle cornici è solo 1,15 millimetri. Ha ricevuto le certificazioni IP66/68/69/69K, quindi può resistere a polvere e acqua. Il “cuore” dello smartphone è rappresentato dal processore Snapdragon 8 Elite Gen 5. Il produttore cinese ha sviluppato un avanzato sistema di raffreddamento con camera di vapore per dissipare il calore.

Queste sono le altre specifiche: 12/16 GB di RAM LPDDR5X, 256/512 GB o 1 TB di storage UFS 4.1, tre fotocamere posteriori da 50 megapixel (standard, ultra grandangolare e tele con zoom ottico 3.5x a periscopio), fotocamera frontale da 32 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, Galileo, NFC e 5G, lettore di impronte digitali in-display, sensore ad infrarossi, porta USB Type-C, altoparlanti stereo e batteria da 7.300 mAh con supporto per ricarica rapida SuperVOOVC da 120 Watt e wireless da 50 Watt.

Il sistema operativo è OxygenOS 16 basato su Android 16. In Cina sarà disponibile da domani. OnePlus ha confermato il lancio internazionale che dovrebbe avvenire entro metà novembre. Probabilmente ci saranno alcune differenze minime rispetto alla versione cinese, come una capacità leggermente inferiore per la batteria.

OnePlus Ace 6 (OnePlus 15R)

Il produttore ha inoltre annunciato il OnePlus Ace 6 che potrebbe essere distribuito in altri paesi come OnePlus 15R. Ha solo due fotocamere posteriori, ma ha uno schermo più grande e una batteria di maggiore capacità.

Queste sono le specifiche complete: schermo AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione di 2800×1272 pixel e refresh rate fino a 165 Hz, processore Snapdragon 8 Elite, 12/16 GB di RAM LPDDR5X, 256/512 GB o 1 TB di storage UFS 4.1, fotocamere posteriori da 50 e 8 megapixel (standard e ultra grandangolare), fotocamera frontale da 16 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo, NFC e 5G, lettore di impronte digitali in-display, sensore ad infrarossi, porta USB Type-C, altoparlanti stereo, batteria da 7.800 mAh con supporto per ricarica rapida SuperVOOVC da 120 Watt e sistema operativo OxygenOS 16.