OnePlus 15: nuovo design e colore Sand Storm

Sfida “casalinga” tra due noti produttori cinesi. La sussidiaria di OPPO annuncerà ad ottobre il nuovo OnePlus 15, smartphone di fascia alta con processore Snapdragon 8 Elite Gen 5. OnePlus ha confermato il lancio globale e comunicato alcune informazioni sul design.

Simile al OnePlus 13T/13S

In Italia è disponibile il OnePlus 13 con modulo fotografico posteriore di forma circolare. In Cina viene venduto il OnePlus 13T (OnePlus 13S in India). Quest’ultimo modello non è arrivato in Europa, ma il produttore cinese annuncerà uno smartphone esteticamente simile, ovvero il OnePlus 15 (come per Xiaomi è stato “saltato” un numero).

La versione globale sarà disponibile nella colorazione Sand Storm ispirata alle dune del deserto. Il midframe in metallo ha un rivestimento in ceramica ottenuto attraverso il processo Micro-Arc Oxidation (MAO) che sfrutta plasma ad alta tensione, come si può vedere nel video:

Questo trattamento rende il telaio 3,4 volte più duro dell’alluminio e 1,3 volte più resistente del titanio. Il materiale è inoltre il 26% più leggero del titanio e dissipa meglio il calore. La parte posteriore dello smartphone è in fibra di vetro. Come si vede nell’immagine, il modulo fotografico posteriore ha lo stesso design introdotto con il OnePlus 13T/13S, noto come “squircle” (quadrato con angoli arrotondati).

OnePlus ha confermato la presenza del processore Snapdragon 8 Elite Gen 5. Le altre specifiche verranno comunicate nei prossimi giorni. In base alle ultime indiscrezioni, il OnePlus 15 avrà uno schermo OLED da 6,78 pollici con risoluzione di 2160×1440 pixel e refresh rate di 165 Hz, 12 GB di RAM, 256 GB di storage, tre fotocamere posteriori da 50 megapixel, fotocamera frontale da 32 megapixel, batteria da 7.000 mAh e sistema operativo OxygenOS 16 basato su Android 16.