OnePlus 15: lancio in Italia il 13 novembre

Il nuovo OnePlus 15 verrà lanciato in Italia il prossimo 13 novembre. Contrariamente a quanto ipotizzato avrà specifiche identiche a quelle della versione cinese, quindi integrerà la stessa batteria. Il produttore ha descritto le principali novità tecnologiche dello smartphone. Il prezzo dovrebbe essere simile a quello del OnePlus 13.

OnePlus 15: tecnologie avanzate

Il motto scelto dal produttore cinese è “fast and smooth“. Indica chiaramente le elevate prestazioni del OnePlus 15. Lo smartphone ha un’architettura a triplo chip. Sono presenti lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, un chip dedicato per il touch con frequenza di campionamento di 3.200 Hz e un chip Wi-Fi indipendente.

Il sistema di raffreddamento Cryo-Velocity è composto da una camera di vapore da 5.731 mm2, uno strato isolante in aerogel e uno strato di grafite. Questa soluzione garantisce le massime prestazioni anche durante lunghe sessioni di gaming.

La versione internazionale conserverà la batteria da 7.300 mAh che supporta la ricarica rapida SuperVOOC da 120 Watt e wireless AirVOOC da 50 Watt. Il OnePlus 15 è anche molto resistente, come dimostrano le certificazioni IP66/68/69/69K. Lo smartphone ha uno schermo AMOLED LTPO da 6,78 pollici con risoluzione 1.5K (2772×1272 pixel) e refresh rate fino a 165 Hz.

Queste sono le altre specifiche: 12/16 GB di RAM LPDDR5X, 256/512 GB di storage UFS 4.1, tre fotocamere posteriori da 50 megapixel (standard, ultra grandangolare e tele con zoom ottico 3.5x a periscopio), fotocamera frontale da 32 megapixel, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, Galileo, NFC e 5G, lettore di impronte digitali in-display, sensore ad infrarossi, porta USB Type-C e altoparlanti stereo. Il sistema operativo è OxygenOS 16 basato su Android 16.

Sul sito italiano di OnePlus è possibile prenotare lo smartphone versando un acconto di 99 euro.