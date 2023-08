Qualcomm annuncia tre chip per console portatili

Qualcomm ha annunciato tre nuovi processori per console portatili. Il top di gamma è lo Snapdragon G3x Gen 2, erede dello Snapdragon G3x Gen 1 integrato in Razer Edge. Gli altri due modelli sono Snapdragon G2 Gen 1 e Snapdragon G1 Gen 1 per la fascia media e bassa.

Snapdragon G Series: specifiche dei chip

Lo Snapdragon G3x Gen 2 è composto da una CPU Kryo octa core e una GPU Adreno A32. Qualcomm afferma che le prestazioni CPU sono il 30% superiori a quelle del precedente Snapdragon G3x Gen 1, mentre le prestazioni GPU sono raddoppiate. Il chip supporta display full HD+ con refresh rate fino a 144 Hz, ray tracing hardware, due fotocamere, USB Type-C e connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 e 5G.

Per accelerare lo sviluppo delle console, Qualcomm ha realizzato un reference design (schermo OLED da 6,8 pollici a 144 Hz, 12 GB di RAM e 256 GB di storage) che è stato già inviato a ODM e OEM. Il sistema operativo è Android, ma supporta lo streaming dai servizi di cloud gaming.

Lo Snapdragon G2 Gen 1 è composto da una CPU Kryo octa core e una GPU Adreno A21. Il chip supporta schermi full HD+ con refresh rate fino a 144 Hz, ma non fotocamere e ray tracing. Anche la connettività è leggermente inferiore: Wi-Fi 6/6E, Bluetooth 5.0 e 5G.

Infine, lo Snapdragon G1 Gen 1 è composto da una CPU Kryo octa core e una GPU Adreno A11. Il chip supporta display con risoluzione full HD a 60 Hz, USB Type-C e connettività Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.0. Tutti i chip supportano solo Android. La compatibilità con Windows e Linux arriverà con una successiva generazione.

Qualcomm ha confermato di aver avviato una collaborazione con Sony, quindi uno dei tre chip potrebbe essere integrato nella PlayStation Portal.