Razer Edge: console Android con schermo AMOLED e 5G

Nel weekend è andato in scena l’evento RazerCon 2022. Dopo aver illustrato i piani dell’azienda per il mobile gaming, il CEO Min-Liang Tan ha svelato Razer Edge, prima console portatile al mondo con modem 5G e processore Snapdragon G3x Gen 1. Gli utenti potranno eseguire i giochi in streaming locale da PC o dal cloud con i servizi di Microsoft e NVIDIA. Ovviamente sono supportati tutti i titoli disponibili sul Google Play Store.

Razer Edge: specifiche e prezzi

Razer Edge ha uno schermo AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione di 2400×1080 pixel e refresh rate di 144 Hz. A titolo di confronto, Steam Deck ha uno schermo IPS da 7 pollici con risoluzione di 1280×800 pixel e refresh rate di 60 Hz. La dotazione hardware comprende il processore Snapdragon G3x Gen 1 (sviluppato da Qualcomm in collaborazione con Razer), 8 GB di memoria LPDDR5 e 128 GB di storage UFS 3.1, espandibili con schede microSD fino a 2 TB.

La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e 5G. La versione 5G supporta le reti sub-6GHz e mmWave di Verizon. Sono inoltre presenti due altoparlanti, due microfoni, fotocamera frontale da 5 megapixel (utile per Twitch), batteria da 5.000 mAh e porta USB Type-C. Quest’ultima viene sfruttata per collegare il controller Kishi V2 Pro che offre otto pulsanti, due stick analogici, due trigger, due bumper, un D-pad, due pulsanti programmabili, jack audio da 3,5 millimetri e feedback aptico Razer HyperSense.

Il sistema operativo è Android 12. Gli utenti potranno installare i giochi dal Google Play Store. La console supporta anche i servizi Xbox Cloud Gaming e GeForce NOW, oltre allo streaming locale da PC con app Steam Link. Razer Edge sarà inizialmente disponibile negli Stati Uniti da gennaio 2023. La versione WiFi costa 399,99 dollari. La versione 5G arriverà sul mercato in seguito (il prezzo non è noto).