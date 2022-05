È morto Robert Krakoff, co-fondatore Razer

Si è spento nei giorni scorsi, all’età di 81 anni, Robert Krakoff. Soprannominato per ovvie ragioni “RazerGuy”, è stato co-fondatore e presidente di Razer, brand da due decenni indissolubilmente associato a periferiche e accessori espressamente dedicati al gaming.

Nel 1999 contribuì alla progettazione di Boomslang, il primo mouse con design e funzionalità pensate in modo specifico per soddisfare le richieste dei videogiocatori più esigenti. Nulla di evoluto come gli attuali Viper Ultimate o DeathAdder V2 Pro, ma questi ultimi non esisterebbero senza il loro illustre predecessore. Qui sotto è possibile vederlo impegnato in un video promozionale dell’epoca, mentre ne illustra le caratteristiche.

A dare notizia della scomparsa è stata la stessa società, con un ricordo condiviso su Twitter.

We are saddened by the passing of Co-Founder and President Emeritus, Robert Krakoff, known by everyone as RazerGuy. Robert’s unwavering drive and passion for gaming lives on and continues to inspire all of us.

Thank you Rob, you will be missed. pic.twitter.com/2HKNcFaOj2

— R Λ Z Ξ R (@Razer) April 28, 2022