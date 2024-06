Qualcomm ha assunto Justin Long per prendere in giro Apple

In un colpo di scena sorprendente, Justin Long, l’attore un tempo noto per il suo ruolo iconico negli spot “I’m a Mac” di Apple, ha fatto un cambiamento radicale. Dopo aver brevemente disertato per Intel qualche anno fa, Long sta ora cercando di abbracciare completamente il mondo dei PC Windows alimentati da Qualcomm.

Durante il keynote del Computex 2024 di Qualcomm, Justin Long è apparso in una breve ma significativa scenetta di 30 secondi. Nella clip, l’attore viene bombardato da una raffica di notifiche di macOS e schermate di nag, spingendolo a cercare rifugio in un PC con processore Snapdragon.

Dalle prese in giro ai pop-up fastidiosi

Quasi due decenni fa, Long aveva assunto il ruolo del ragazzo Mac negli spot televisivi “Get a Mac” di Apple. Con un tocco di umorismo, prendeva in giro il ragazzo PC (interpretato dall’attore John Hodgman) per problemi come virus, spyware, mancanza di accesso a strumenti creativi e un’eccessiva concentrazione su noiose questioni lavorative.

Ironicamente, ora è proprio Long a trovarsi alle prese con fastidiosi pop-up di macOS riguardanti la compatibilità delle app, lo spazio su disco limitato, la durata della batteria e altro ancora.

Un messaggio chiaro: le cose cambiano

“Le cose cambiano“, scherza Long rivolgendosi alla telecamera, dopo aver cercato un PC Windows con processore Arm in risposta alle continue notifiche di macOS. Questo messaggio è stato ulteriormente enfatizzato dal CEO di Qualcomm, Cristiano Amon, che ha presentato la scenetta durante le fasi conclusive del keynote dell’azienda intitolato “the PC reborn“. Tornando sul palco per concludere, Amon ha ribadito: “Sì, le cose cambiano. Le cose cambiano“.

Qualcomm e Microsoft sfidano Apple

Negli ultimi tempi, Qualcomm e Microsoft hanno fatto molto rumore riguardo alla loro intenzione di competere con il MacBook Air di Apple. Microsoft ha mostrato benchmark e dichiarazioni sulla durata della batteria che dimostrano la fiducia nella sua ultima transizione verso Windows on Arm. I nuovi Copilot+ PC, dotati dei potenti chip Snapdragon X Elite di Qualcomm, sono pronti a fare il loro debutto il 18 giugno.

La guerra (un po’ ridicola) tra giganti tech

L’ultimo spot con Justin Long arriva pochi anni dopo che Intel l’aveva assunto per creare nuovi spot che elogiavano i PC del 2021, deridendo al contempo la Touch Bar di Apple, la mancanza di supporto per più monitor e la limitata scelta di colori per il MacBook M1.

Gli annunci di Intel erano stati una reazione all’abbandono dei loro processori da parte di Apple nell’hardware dei Mac l’anno precedente. In risposta, Apple aveva fatto riprendere a John Hodgman il ruolo dell’uomo dei PC per vantarsi delle prestazioni e della durata della batteria del suo chip M1.