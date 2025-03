Qualcomm, in arrivo il nuovo Snapdragon 8s Gen 4

Il 2 aprile è una data da cerchiare in rosso. Qualcomm alzerà il sipario sul suo nuovo gioiello: lo Snapdragon 8s Gen 4. Un nome che sa di evoluzione, di potenza, di futuro. Ma cosa si nasconde dietro questa sigla misteriosa?

Snapdragon 8s Gen 4 di Qualcomm: il successore che tutti aspettavano

Lo Snapdragon 8s Gen 4, nome in codice SM8735, raccoglierà il testimone del suo predecessore, lo Snapdragon 8s Gen 3. Un chip che ha fatto la fortuna di molti smartphone di fascia medio-alta nel 2024, come il Motorola Edge 50 Ultra e il Poco F6. Ma il nuovo arrivato promette di alzare l’asticella ancora più in alto.

Attenzione però a non fare confusione: lo Snapdragon 8s Gen 4 non punta a spodestare il re incontrastato della famiglia Qualcomm, lo Snapdragon 8 Elite. Il suo obiettivo è competere nella stessa arena del modello dello scorso anno, ma con armi affilate e tecnologie all’avanguardia.

E qui viene il bello: le indiscrezioni parlano di una CPU a otto core completamente rivoluzionata. Un unico core Cortex-X4 ad alte prestazioni con una frequenza di 3,21 GHz farà da direttore d’orchestra. Al suo fianco, un terzetto di Cortex-A720 a 3,01 GHz e un duo di Cortex-A720 a 2,80 GHz daranno il ritmo alle performance. Infine, due Cortex-A720 a 2,02 GHz si occuperanno dell’efficienza energetica.

Adreno 825: il braccio destro dello Snapdragon 8s Gen 4

Ma un processore senza una GPU all’altezza è come un’auto di Formula 1 senza pilota. Ed ecco che entra in scena l’Adreno 825, il fedele compagno di avventure dello Snapdragon 8s Gen 4. Certo, non avrà lo stesso numero di core dell’Adreno 830 dello Snapdragon 8 Elite, ma promette faville. E con 6 MB di cache condivisa e 8 MB di cache L3, le prestazioni sono assicurate.

Qualcomm non ha paura di scommettere sul suo nuovo gioiello: si parla di un punteggio di oltre 2 milioni su AnTuTu. Un risultato che proietterebbe lo Snapdragon 8s Gen 4 nell’olimpo dei chip per smartphone. E che aprirebbe le porte a funzionalità da top di gamma per i dispositivi di fascia medio-alta e premium.

Quando arriva il nuovo processore Snapdragon 8s Gen 4?

Secondo i rumors, i primi smartphone con lo Snapdragon 8s Gen 4 potrebbero fare capolino già a metà aprile. E Qualcomm non vede l’ora di svelare le partnership con i principali produttori durante l’evento del 2 aprile.