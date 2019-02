Qualcomm, piattaforma per reti WiFi Mesh con Alexa

Gli assistenti vocali sono ormai quasi ovunque. Faranno sempre più capolino anche all’interno delle soluzioni per la connettività delle smart home, come testimonia l’integrazione di Alexa nella piattaforma offerta da Qualcomm ai produttori per la realizzazione di sistemi da destinare alle reti WiFi Mesh. Oggi il gruppo di San Diego annuncia la disponibilità del Mesh Networking Development Kit.

Mesh Networking Development Kit

Il kit sarà lo strumento a cui affidarsi portare l’intelligenza artificiale di Amazon nei dispositivi per la casa. L’integrazione sfrutta gli algoritmi del software sviluppato da ClearVoice e dedicato all’ottimizzazione nel riconoscimento dei comandi vocali, così da poterli interpretare correttamente anche in ambienti caratterizzati dalla presenza di un significativo rumore di fondo e da lontano.

A livello di funzionalità per l’utente finale tutto ciò si traduce, ad esempio, nella possibilità di controllare la riproduzione dei contenuti multimediali da qualsiasi punto della stanza semplicemente parlando così come di cercare informazioni online con la stessa modalità, senza dimenticare il pieno supporto alla miriade di skill che Alexa ha già dimostrato di possedere sui dispositivi della linea Echo. Queste le parole di Nick Kucharewski, Vice President e General Manager della divisione Wireless Infrastructure and Networking di Qualcomm Technologies.

Le reti Mesh sono diventate il nuovo standard per supportare la migliore esperienza possibile di connessione in casa. Aggiungendo le capacità avanzate dell’assistente vocale di Amazon con Alexa Voice Service, sblocchiamo nuove opportunità per i clienti e permettiamo di controllare nuove funzionalità per le smart home semplicemente parlando. Integrando la nostra piattaforma Mesh con Alexa creiamo un potente kit di sviluppo pensato per consentire ai produttori di lanciare in modo rapido ed economico nuovi prodotti, il modo coerente con la velocità di un mercato in forte crescita.

Il nuovo Mesh Networking Development Kit messo a disposizione da Qualcomm con supporto ad Amazon Alexa Voice Service integra tutte le feature già disponibili nel reference design della Mesh Networking Platform e va ad aggiungervi alcuni elementi: system-on-chip IPQ4019 per gestire le operazioni di rete, Multi-Microfone Far Field Voice e Wake Word Detection per l’interazione vocale, supporto a diverse tecnologie di input e output. Così Priya Abani, Director di Alexa Voice Service per Amazon, commenta l’annuncio.

Il kit permette ai produttori di realizzare sistemi WiFi Mesh arricchiti da una componente vocale, in tempi ridotti e con investimenti finanziari minimi. Siamo felici che Qualcomm Technologies continui a offrire soluzioni in grado di rendere ancora più semplice per le aziende l’integrazione di Alexa nei loro prodotti.

Qualcomm: reti WiFi Mesh e Alexa

La diffusione delle reti WiFi Mesh in ambito domestico è un trend destinato a proseguire, considerando il crescente numero di dispositivi appartenenti alle categorie smart home e IoT che sempre più in futuro si connetteranno a Internet. Poterli controllare con la voce anziché doversi affidare a un’interfaccia fisica come può essere un tastierino o un display touchscreen costituisce di certo un valore aggiunto. Chiudiamo con le parole di Doug Makishima, Chief Operating Officer di Meeami Technologies.