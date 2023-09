Qualcomm svela nuovi chip per visori e smart glass

Qualcomm ha annunciato due chip per visori di realtà virtuale/aumentata e smart glass. I nuovi Snapdragon XR2 Gen 2 e AR1 Gen 1 sono integrati nel Meta Quest 3 e nei Ray-Ban Meta, ma in futuro saranno utilizzati anche in altri dispositivi (Meta ha sottoscritto un accordo di esclusiva temporanea con Qualcomm).

Snapdragon XR2 Gen 2 e AR1 Gen 1

Lo Snapdragn XR2 Gen 2 è il nuovo chip che supporta le tecnologie di realtà virtuale e aumentata. Supporta display con risoluzione fino a 3000×3000 pixel per occhio, passthrough video, tracciamento della testa a sei gradi di libertà, delle mani e degli occhi, fino a 10 fotocamere in contemporanea e controller a sei gradi di libertà.

Le prestazioni della GPU Adreno sono aumentate di 2,5 volte rispetto al precedente Snapdragon XR2 Gen 1, mentre quelle IA di otto volte. Il chip supporta la connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3. Lo Snapdragon XR2 Gen 2 permette lo switch da realtà virtuale a realtà aumentata in 12 millisecondi.

Lo Snapdragon AR1 Gen 1 è stato progettato per gli occhiali smart, quindi occupa poco spazio e offre un’elevata efficienza energetica. Il chip supporta display con risoluzione fino a 1280×1280 pixel per occhio, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3, tre gradi di libertà e varie funzionalità IA, come la traduzione in tempo reale e gli assistenti vocali. Permette di scattare foto da 12 megapixel e registrare video da 6 megapixel.

Come detto, i due chip sono stati usati in anteprima nei dispositivi di Meta. Qualcomm ha confermato che troveranno posto nei prodotti di altre aziende nel corso del 2024.