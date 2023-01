Quale conto corrente scegliere per avere zero spese senza rinunce

Per scegliere un conto corrente che sia davvero a zero spese è necessario verificare che alcuni elementi siano rispettati. Per prima cosa bisogna assicurarsi di scegliere un conto corrente a canone zero, in modo da eliminare i costi fissi di gestione e tenuta del conto stesso.

Da valutare anche le commissioni sulle operazioni bancarie principali (il prelievo, i bonifici etc.) che dovranno essere azzerate. Si tratta di due aspetti centrali per poter scegliere un conto corrente a zero spese, andando così ad eliminare i costi di gestione e utilizzo del proprio denaro.

Tra le opzioni più interessanti da considerare in questo momento c’è SelfyConto di Banca Mediolanum, un conto corrente che può essere richiesto direttamente online e che presenta commissioni azzerate per tutte le principali operazioni bancarie ed un canone zero per il primo anno, azzerabile successivamente e sempre azzerato per gli Under 30.

Come scegliere il conto corrente a zero spese giusto: la proposta di Banca Mediolanum

SelfyConto di Banca Mediolanum è, attualmente, l‘opzione giusta per poter accedere ad un conto corrente a zero spese che non presenti limitazioni di alcun tipo. L’assenza di costi, infatti, è spesso accompagnata da un servizio bancario limitato, con una serie di paletti che riducono l’operatività o con l’assenza di servizi fondamentali.

Con la proposta di Banca Mediolanum, invece, si avrà a propria disposizione:

un conto corrente completo con IBAN italiano con canone azzerato per il primo anno (poi 3,75 euro al mese); per gli Under 30 il canone è sempre azzerato mentre per gli Over 30 è azzerabile rispettando semplici condizioni anche dopo il primo anno

da utilizzare per in area Euro (i prelievi sono gratis per importi a partire da 100 euro); la carta supporta Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay tutte le principali operazioni bancarie sono gratis ed è possibile eseguire bonifici SEPA senza commissioni

possibilità di richiedere la Mediolanum Credit Card al costo di appena 1 euro al mese

SelfyConto è, quindi, la soluzione giusta per chi in questo momento deve scegliere un nuovo conto corrente a zero spese. La richiesta di apertura del conto avviene direttamente online, in pochi clic, tramite il sito di Banca Mediolanum.

