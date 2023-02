Quale hosting per WordPress scegliere: i vantaggi delle offerte di SiteGround da 2,99 euro

Scegliere il servizio di hosting per uno o più siti in WordPress richiede un’analisi approfondita che deve tenere conto di due aspetti. Da una parte bisogna considerare la qualità del servizio mentre dall’altra sarà necessario valutare i costi. Rapportando questi due elementi si potrà individuare il servizio di hosting per WordPress giusto da scegliere per soddisfare le esigenze del proprio sito web.

Per aiutarvi nella scelta andiamo, quindi, ad analizzare quelle che sono le nuove offerte di SiteGround. Si tratta di uno dei principali servizi di hosting per WordPress su cui puntare per poter contare su servizio di qualità e in grado di soddisfare le proprie esigenze. A rendere particolarmente interessanti le proposte di SiteGround in questo momento è la nuova tornata di offerte che garantisce il 76% di sconto con la possibilità di attivare un piano di hosting da 2,99 euro + IVA.

Tutte le offerte sono riepilogate al link qui di seguito:

Hosting per WordPress: perché conviene scegliere SiteGround

Partiamo subito sottolineando il fatto che SiteGround propone 3 piani di hosting tra cui scegliere:

StartUp a 2,99 euro al mese

GrowBig a 5,49 euro al mese

GoGeek a 8,49 euro al mese

Tutti e 3 i piani sono scontati del 76% (da notare, però, che i prezzi sono IVA esclusa). Ci sono una serie di vantaggi inclusi in tutti i piani di SiteGround come il dominio gratuito e, per un tempo limitato, il trasferimento gratuito del sito web. Sempre senza costi aggiuntivi ci sono vari altri elementi come l’installazione dei plugin WP, SSL, il servizio di backup e molto altro ancora.

Le offerte di SiteGround presentano bonus crescenti. StartUp, ad esempio, è l’opzione sviluppata per chi ha un solo sito web mentre gli altri due piani offrono contenuti aggiuntivi (più spazio web e possibilità di hosting per un numero illimitato di siti web) pensati per soddisfare gli utenti più esigenti. Da notare che i piani GrowBig e GoGeek includono anche le copie di back-up on demand e la possibilità di sfruttare il PHP più veloce del 30%.

SiteGround offre, quindi, una gamma articolata di piani di hosting che può rappresentare la scelta giusta per un gran numero di utenti. Su tutti i piani c’è la garanzia di rimborso di 30 giorni, ideale per valutare le caratteristiche del servizio prima di “legarsi” in modo completo al nuovo piano di hosting. Tutti i dettagli sulle offerte di SiteGround sono disponibili di seguito:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.