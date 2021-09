Quale iPhone sei? Lo decidi oggi

Oggi è il grande giorno degli iPhone 13: a partire dalle ore 14 è possibile prenotare il proprio dispositivo e per tutti gli avventori della prima ora la scelta sarà la seguente:

Ma c'è un vasto mercato che sale meno alle cronache, ma che occupa un volume estremamente importante: coloro i quali non accettano i prezzi delle nuove generazioni e si assestano ben volentieri su quelle antecedenti ove i prezzi sono ben più calmierati e la qualità resta sempre e comunque elevata. Se ogni nuovo iPhone è “il miglior iPhone di sempre“, è pur vero che viste in prospettiva le evoluzioni sono sempre e comunque progressive e tali per cui la generazione precedente resta del tutto valida per un utilizzo senza alcun collo di bottiglia.

Per chi sceglie le generazioni precedenti

Chi sceglie un iPhone 13 da 128GB (modello che prendiamo come riferimento medio) affronta una spesa pari a 939 euro. Chi scende invece alla generazione precedente e opta per un iPhone 12 da 128GB si trova innanzi un costo che ad oggi è pari a 899 euro, con previste flessioni sotto gli 800 euro nelle settimane a venire. Se si scende alla generazione 11, per contro, il prezzo arriva a 639 euro.

Insomma: scegliere l'ultima generazione implica giocoforza una spesa maggiore, ma la differenza rispetto alla generazione precedente non è in molti casi sostanziale. Inoltre scegliendo la generazione già sul mercato si va incontro a un deprezzamento più rapido del terminale e anche in caso di rivendita questo aspetto andrebbe a penalizzare ulteriormente l'investimento.

La logica suggerisce quindi di scegliere un iPhone 13, ma è chiaramente il budget a determinare le reali opzioni che si hanno a disposizione.

Per chi sceglie la nuova generazione

Per chi va a scegliere un iPhone di nuova generazione, invece, la gamma è sostanzialmente divisa in due: la versione normale (divisa in iPhone 13 e iPhone 13 Mini) e la versione Pro (divisa tra iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max). La differenza è avvertibile nel prezzo, visto che tra iPhone 13 e iPhone 13 Pro il differenziale è maggiore rispetto alle altre, e percepibile a livello cromatico, visto che le soluzioni sono differenti tra questi due raggruppamenti (Azzurro, Mezzanotte, Rosa e Galassia per i primi; Oro, Grafite, Azzurro Sierra e Argento per i secondi).

Questi i prezzi della nuova generazione, suddivisa per modello e taglio di memoria:

Apple iPhone 13 Mini

Apple iPhone 13

Apple iPhone 13 Pro

Apple iPhone 13 Pro Max

Inevitabilmente, una volta scelto il modello occorre ragionare sulla memoria necessaria. Saper utilizzare abilmente le opzioni che il cloud offre consente di ridurre la memoria disponibile e quindi di accedere ad iPhone di minor prezzo. Il consiglio è dunque esattamente questo: se si ha budget a disposizione, meglio spenderlo su un terminale di maggiori performance e possibilità, anche a costo di sacrificare il taglio di memoria disponibile. Quest'ultimo aspetto sarà calibrato sulle abitudini d'uso, evitando di archiviare troppo materiale che non sia immediatamente necessario.

Sul colore, invece, non ci sono differenze di prezzo, ma soltanto di soggettivo gradimento e percepita identità.

A te la scelta.