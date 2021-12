Quale è la migliore estensione per il tuo dominio?

Quando si richiede e si acquista un nuovo dominio molto spesso non si fa molta attenzione alla scelta della sua estensione, poiché ci si lancia direttamente tra quelli più popolari e costosi. Ma se solo si perdesse un po' più di tempo nel pensarci, potrebbero venir fuori interessanti spunti parecchio sottovalutati. Tra le aziende che offrono domini personalizzati, GoDaddy detiene sicuramente un posto di rilievo e grazie allo sconto esclusivo valido sul primo anno di abbonamento, chiunque potrà approfittare del suo servizio.

Il lato positivo dell'estensione .co per il proprio dominio

Arriviamo subito al dunque, l'estensione .co risulta essere parecchio sottovalutata e spesso neppure presa in considerazione. Ma per quale motivo? I compiti delle estensioni di un dominio sono abbastanza chiari: deve essere breve a sufficienze (ma non esserlo eccessivamente), facile da ricordare e, soprattutto, dotato di un'impronta internazionale in modo da avere riconoscibilità anche al di fuori del proprio Paese.

Sicuramente il popolarissimo .com riesce a soddisfare perfettamente tutte queste caratteristiche, ma non sempre risulta essere disponibile per il proprio dominio. L'alternativa migliore potrebbe quindi rivelarsi proprio .co, il quale risulta anche essere molto simile, adatto sia a singoli individui che ad aziende e organizzazioni, sicuramente riconoscibile a senza dubbio facile da ricordare in qualunque lingua e Paese.

Proprio per tali ragioni, anche molti brand di spicco utilizzano anche l'estensione .co per i propri domini. Da sottolineare sicuramente Amazon, Google, Snapchat, Twitter e anche GoDaddy, il quale offre la possibilità a chiunque di acquistare il dominio .co a soli 10,98 euro per il primo anno di utilizzo.

Questa potrebbe sicuramente rappresentare la migliore occasione per avviare il proprio sito Web e farlo definitivamente con l'estensione più giusto e già ampiamente proiettata verso il futuro. Tutto quello che bisognerà fare sarà accedere alla pagina dedicata, inserire il proprio dominio nel campo di ricerca e verificare immediatamente la sua disponibilità.

Si potrà quindi poi passare direttamente al pagamento e lo sconto verrà automaticamente applicato in cassa per tutto il primo anno. Dal secondo anno in poi, il prezzo ritornerà a quello di base, comunque molto conveniente, di 48,79 euro. Ovviamente anche tutta la professionalità e sicurezza di GoDaddy saranno inclusi nel prezzo.