Qual è la migliore VPN per vedere DAZN dall'estero?

DAZN è un servizio di streaming digitale molto apprezzato e che, nel nostro paese, ha ottenuto un certo seguito in primis per la trasmissione di eventi calcistici.

Così come tante altre piattaforme simili però, anche questa offre contenuti diversi in base al paese da cui ci si collega. Di fatto, chi si trova a viaggiare all’estero potrebbe non aver accesso a streaming audiovisivi che può invece seguire abitualmente dall’Italia.

In questo senso, una VPN è praticamente d’obbligo. Va però tenuto conto che non tutti i servizi di questo settore possono svolgere questo lavoro in maniera ineccepibile: per poter ottenere uno streaming fluido infatti, è necessario avere performance elevate della linea.

Sfortunatamente, non tutte queste caratteristiche sono riconducibili alla totalità di VPN sul mercato. Uno dei servizi che permettono di gestire al meglio DAZN e i suoi contenuti è, senza ombra di dubbio, ExpressVPN.

DAZN all’estero? Serve una VPN ad alte prestazioni

Questa piattaforma si rivela ideale in ottica streaming audiovisivi, in quanto riesce a offrire prestazioni ottimali. Facendo un test prendendo in considerazione diversi paesi sparsi in tutto il mondo (e relativi IP) la velocità media risulta superiore ai 120 Mbps.

Tenendo conto che il requisito minimo per lo streaming in HD o 4K è di 25 Mbps, è facile capire come risulti possibile utilizzare ExpressVPN senza incorrere in problemi di buffering o caricamenti vari. Tutto ciò è testabile in maniera semplice e immediata, visto che la VPN offre 30 giorni di prova gratuita.

L’app per utilizzare il servizio è facile da installare e presenta un funzionamento alla portata anche di chi non ha dimestichezza con la tecnologia, mentre l’assistenza via live chat (disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7) offre adeguate garanzie in caso di problemi.

Infine, tra i vantaggi va considerato anche il fattore costi: con la sottoscrizione annuale infatti, ExpressVPN è soggetta a uno sconto del 35%. Ciò significa che è possibile ottenere una delle migliori VPN a livello mondiale per appena 8,32 dollari al mese.

