Qual è il rischio principale per la cybersecurity in azienda?

Secondo un recente studio, il 94% dei CISO (Chief Information Security Officer) italiani ritiene l’interazione umana una delle principali fonti di rischio per quanto concerne la cybersecurity aziendale.

La ricerca, portata avanti da Proofpoint, azienda specializzata in cybersecurity e compliance, e da The Cybersecurity Digital Club ha disegnato un quadro piuttosto completo della sicurezza digitale nel contesto aziendale e percezione della stessa.

I dati ottenuti mostrano come, secondo i CISO, sono molteplici le occasioni in cui i dipendenti possono rendere più vulnerabile l’azienda. Tra le abitudini ritenute più diffuse, possiamo citare clic su link pericolosi (80%), così come l’abuso di dispositivi USB (65%).

Più bassi del previsto invece timori come quelli legati al download di allegati e file potenzialmente pericolosi e condivisione di dati con fonti esterne (entrambi al 57%).

Cybersecurity in azienda: il 94% di disguidi è a causa di distrazioni umane

Nonostante si tratti di comportamenti non volontari, alcune distrazioni possono davvero essere devastanti a livello di cybersecurity aziendale.

Il suddetto studio rivela come i rischi, nel 47% dei casi, sono collegati a dipendenti che condividono credenziali dei propri account con famigliari e amici. E per quanto riguarda le conseguenze per tali disattenzioni?

Il 38% CISO dichiara che, in seguito a tale disguido, è stata registrata una perdita finanziaria dell’azienda, mentre per il 50% il danno è anche a livello d’immagine. Per il 25% poi, vi è una concreta perdita di dati importanti per il funzionamento stesso dell’impresa.

